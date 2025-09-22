Non è la prima volta che l'allenatore tedesco dei Blaugrana punisce i ritardatari, la settimana scorsa toccò a Raphinha

Filippo Montoli 22 settembre - 10:12

Hansi Flick non ha schierato Marcus Rashford tra i titolari contro il Getafe. La decisione ha colto di sorpresa tanti tifosi, dopo l'ottima prestazione in Champions League contro il Newcastle. Con l'assenza per infortunio di Yamal, lo schieramento dell'inglese tra i titolari sembrava certo. C'è però un motivo preciso per questa scelta di Flick e riguarda una delle regole imposte ai giocatori del Barcellona su cui il tedesco non transige. Ecco il motivo dell'esclusione iniziale di Rashford.

Rashford, le prestazioni non bastano se si arriva tardi con Flick — Con l'infortunio in Nazionale di Yamal, il Barcellona deve fare a meno del suo talismano in attacco. Le alternative di qualità, però, di certo non mancano ad Hansi Flick. L'uomo più adatto per ricoprire la fascia destra è Rashford, che dall'arrivo al Barcellona sembra stia ritrovando la forma di qualche anno fa. L'eccellente prestazione contro il Newcastle confermerebbe questo fatto. Nella partita di domenica sera contro il Getafe, quindi, praticamente tutti si aspettavano di vedere l'inglese partire titolare, ma Flick ha sorpreso tutti.

Il tecnico tedesco ha deciso di adattare Ferran Torres al ruolo di esterno d'attacco, quando in realtà il suo ruolo sarebbe di prima o seconda punta. Lo spagnolo ha ripagato la scelta di Flick segnando una doppietta e colpendo una traversa. La decisione di schierare Ferran non era nelle idee iniziali dell'allenatore. Secondo quanto riporta il Daily Mail Sport, infatti, era Rashford a dover partire. Ma un ritardo di due minuti a un meeting della squadra che si è tenuto la stessa mattina è costata la titolarità all'inglese.

Dal suo arrivo Flick ha imposto alcune regole ai giocatori dei Blaugrana e una di quelle principali è il divieto di fare ritardo ad allenamenti e incontri. Pena, appunto, l'esclusione dall'undici iniziale. La settimana scorsa, per esempio, toccò a Raphinha saltare l'inizio della partita contro il Valencia. Entrambi i calciatori puniti hanno capito subito la lezione ed entrando a partita in corso hanno inciso. Il brasiliano con una doppietta nella vittoria per 6 a 0, mentre l'inglese con un assist in quella per 3 a 0.