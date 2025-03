Ratcliffe, co-proprietario del Manchester United, dal futuro di Amorim ai calciatori della rosa attuale. L'intervista

10 marzo 2025

All'indomani del big match Manchester United-Arsenal, il co-proprietario dei Red Devils Sir Jim Ratcliffe ha rilasciato un'intervista a Bbc Sport, tutt'altro che banale. L'imprenditore, parlando dell'attuale rosa del Manchester United, non ha usato giri di parole: "Se guardiamo ai giocatori che stiamo acquistando quest'estate, quelli che non abbiamo comprato noi, stiamo acquistando Antony, stiamo acquistando Casemiro, stiamo acquistando Onana, stiamo acquistando Hojlund, stiamo acquistando Sancho. Questi sono tutti aspetti del passato, che ci piaccia o no. Li abbiamo ereditati e dobbiamo risolverli"

Manchester United, Ratcliffe blinda Amorim: "Rimarrà a lungo" — "Per Sancho, che ora gioca per il Chelsea e a cui saldiamo metà dello stipendio, stiamo pagando 17 milioni di sterline per acquistarlo quest'estate", ha spiegato Ratcliffe. Il co-proprietario del club inglese blinda Ruben Amorim: "Se guardo alla rosa che è disponibile per Ruben, penso che stia facendo davvero un buon lavoro, ad essere onesto. Penso che Ruben sia un allenatore giovane straordinario. Lo penso davvero. È un allenatore eccellente e credo che rimarrà qui a lungo. Cominciate a intravedere quello che Ruben può produrre, penso che l'abbiate visto contro l'Arsenal. Quanti giocatori contro l'Arsenal in panchina avete riconosciuto? Non c'è più una vera rosa. Siamo ridotti agli ultimi 10 o 11 giocatori nella rosa, proprio giocatori da prima squadra. Ruben sta facendo un lavoro fantastico".

Ratcliffe avvisa anche i tifosi: "Ci vorrà del tempo per noi per distaccarci dal passato e andare verso un nuovo futuro". Poi tuona sui calciatori in rosa: "Alcuni non sono abbastanza bravi e alcuni probabilmente sono troppo pagati, ma per noi costruire la rosa di cui siamo pienamente responsabili e a cui dobbiamo rendere conto, richiederà tempo. Ci sono alcuni giocatori fantastici nella rosa, come sappiamo, il capitano è un calciatore favoloso. Abbiamo sicuramente bisogno di Bruno (Fernandes, ndr), è un calciatore straordinario".

Di Bruno Fernandes, dopo la rete contro l'Arsenal, aveva parlato così anche Amorim: "Lui lo dimostra in ogni partita. È qui per aiutare il club, questa è la cosa più importante. A volte, ha momenti in cui è così frustrato che lo dimostra. Vuole vincere più di ogni altra cosa. È sempre lì. Abbiamo giocato contro il Fulham e ha corso 16 chilometri. Gioca tutte le partite ed è sempre disponibile. Sì, a volte la sua frustrazione lo ferisce e la gente non capisce. Soffre per ogni risultato che abbiamo. Penso che sia un capitano molto bravo e siamo davvero contenti di lui".

Sulla parentesi ten Hag Ratcliffe ha poi aggiunto: "Non siamo perfetti, siamo in un viaggio e ci sono stati alcuni errori lungo il cammino, ma penso che, nel complesso, tutte le cose che stiamo facendo siano quelle giuste per il club. Sono d'accordo che le decisioni su Erik ten Hag e Dan Ashworth siano state degli errori. Penso che ci siano state delle circostanze attenuanti, ma in ultima analisi sono stati degli errori. Lo accetto e mi scuso per questo".

L'obiettivo è vincere la Premier League entro il 2028. Nel nuovo stadio: "Non penso che sia una missione impossibile. Penso che sia utile avere obiettivi e traguardi. Se guardi all'Arsenal, se guardi al Liverpool, se guardi al tempo che ci è voluto per sistemare le cose e tornare a vincere, probabilmente quello è il lato più breve dello spettro. Ma non è impossibile. Il club si troverà in un posto molto, molto diverso tra tre anni rispetto a dove è stato in passato, secondo me. Penso che diventerà il club più redditizio del mondo. Penso che probabilmente avremo uno degli stadi di calcio più iconici del mondo e penso che torneremo a vincere trofei".

Amorim incassa la fiducia della società: "Questo club non morirà mai" — Queste le dichiarazioni del tecnico ex Sporting: "Il blocco basso con l'Arsenal? Certo, quando alleni il Manchester United, non puoi giocarci troppo. L'idea è vincere la partita. Immagini un modo per vincere la partita in questo contesto. So che è frustrante per i tifosi. A volte dobbiamo fare cose che non sono popolari. È anche l'avversario. Cerchiamo di scegliere i momenti migliori per pressare alto e abbiamo avuto alcuni momenti di conquista della palla. In futuro non giocheremo così, ma vogliamo solo vincere le partite. Penso che i nostri tifosi abbiano capito il momento".

Sul momento della squadra: "Ha aiutato quando non hai subito un gol, ma hai segnato un gol e hai sentito l'energia nello stadio. Penso che abbiamo fatto bene. In questo momento, cerchiamo di vincere le partite e di essere compatti, e alla fine siamo stati così vicini a segnare un secondo gol. Penso che siamo stati competitivi. I giocatori erano stanchi ma hanno spinto in avanti e abbiamo avuto alcune situazioni per vincere la partita".

"Penso che sia chiaro che questo club non morirà mai. È chiaro. - ha chiosato Amorim - Lo senti nelle strade, non solo allo stadio. È una situazione difficile. I tifosi protestano fuori ma, dentro, sono fantastici. I tifosi mi sostengono e non me l'aspettavo. A volte, è un po' imbarazzante ma vogliono solo vedere una squadra combattere e noi stiamo combattendo. Nelle ultime partite abbiamo mostrato vero carattere e questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, perché i tifosi ci sostengano". Il Manchester United vuole tornare grande con Amorim.

