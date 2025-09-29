L'attaccante messicano ha aperto le marcature dopo 3 minuti nella partita tra Aston Villa e Fulham finita 3-1, mentre il camerunense diede il via al 6-0 dei Blues sull'Arsenal

Filippo Montoli 29 settembre - 10:50

Raul Jimenez entra nella storia della Premier League al fianco di Samuel Eto'o in quello che è un record dal retrogusto amaro. Il messicano ha aperto le marcature nella sfida tra Aston Villa e Fulham, ma è stato costretto a lasciare poco dopo il campo per infortunio. Prima di lui, solo il camerunense aveva realizzato un gol ed era dovuto uscire nei primi 11 minuti di una partita. Jimenez ed Eto'o condividono in questo modo un traguardo non proprio invidiabile.

Raul Jimenez, Eto'o e un record particolare — Nel mondo del calcio e dello sport in generale, le statistiche e i numeri sono aumentate sempre di più. E così vengono sempre più spesso alla luce traguardi e record particolari, ma anche curiosi. Di recente, per esempio, Mbappé ha raggiunto quota 57 gol in Champions League, diventando il miglior marcatore di sempre senza aver mai vinto la competizione. Meno importante, ma di certo più particolare, è quello uscito dall'ultimo weekend di Premier League.

Nella sconfitta del Fulham in casa dell'Aston Villa per 3-1, Raul Jimenezha portato in vantaggio i Cottagers dopo 3 minuti. Per sua sfortuna, al minuto 11 il messicano è stato costretto a uscire per un infortunio muscolare. Anche se potrebbe sembrare normale, in realtà non lo è. Infatti, in Premier League era successo solo un'altra volta prima di domenica pomeriggio.

Nel marzo del 2014 si gioca uno dei derby più sentiti di Londra, quello tra Chelsea e Arsenal. La partita è speciale anche per un altro motivo: è la millesima gara da allenatore dei Gunners di Arsène Wenger. Il match contro l'odiato rivale José Mourinho termina con un netto 6-0, influenzato dall'espulsione (per scambio di persona con Chamberlain) di Gibbs per una "parata". Il risultato fu però sbloccato da Samuel Eto'o all'ottavo minuto, il quale due minuti dopo fu costretto a lasciare il posto a Fernando Torres. Se fino a oggi questo record spettava solo al camerunense, adesso è condiviso con Raul Jimenez.