Rayo Vallecano-Barcellona: DDD pronostica una partita non scontata

L'analisi della partita di campionato: sarà un match non scontato che molto probabilmente vedrà più di tre gol, i Blaugrana sono favoriti ma non dovranno sottovalutare gli avversari

Giorgio Abbratozzato 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 12:02)

Rayo Vallecano-Barcellona non è mai stata una partita con una squadra che ha avuto un netto predominio sull'altra. Negli ultimi 10 precedenti il Barcellona ha vinto cinque volte, ci sono stati due pareggi e per tre volte il Rayo ha trovato la vittoria. I ragazzi di Hansi Flick sono tecnicamente superiori rispetto ai loro avversari, ma dovranno stare attenti a non prendere sotto gamba la partita.

Le probabili formazioni — Per il Rayo non ci saranno Mumin e Mendy ed è in dubbio la presenza dell'ex Lazio Luiz Felipe. Per il Barcellona, invece, Flick potrebbe schierare nuovamente Ferran Torres al posto di Robert Lewandowski.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Batalla, Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Lopez, Ciss, A. Garcia, Diaz, Palazon, De Frutos. Allenatore: Iñigo Pérez

BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia, Balde, Cubarsi, Araujo, Kounde, Pedri, De Jong, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferran. Allenatore: Hansi Flick

Rayo Vallecano-Barcellona: il pronostico del match secondo DDD — I bookmaker vedono favoriti i blaugrana, con la loro vittoria è quotata 1.40. La vittoria dei padroni di casa è quotata 6.50 mentre il segno x sta a 5.00

Una caratteristica riconoscibile della squadra di Hansi Flick nella passata stagione è stata la loro volontà di rischiare giocando con una linea alta. Sebbene abbiano segnato un totale di 174 gol in tutte le competizioni, la loro difesa non è stata perfetta. In La Liga, il 47% delle loro partite ha visto oltre 3.5 gol in totale.

In questa sessione di mercato Iñigo Martinez, il giocatore responsabile dell'organizzazione della difesa, è stato venduto. Per questo motivo gestire il tempismo per il fuorigioco potrebbe essere più complicato quest'anno.

Il Rayo di solito è abituato ad avere un possesso palla molto elevato ma contro il Barcellona questa caratteristica spesso viene meno. Ci aspettiamo un match molto aperto in cui ci saranno molti gol, il Rayo dovrà sfruttare al meglio i calci piazzati e i contropiedi per eludere la trappola del fuorigioco del Barcellona. Il pronostico per questa partita è di 2-4 in un match che quasi certamente avrà più di tre gol.