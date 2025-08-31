Alle ore 21:30 di stasera, presso l'Estadi de Vallecas, il Rayo Vallecano e il Barcellonasi affronteranno in occasione della terza giornata della Liga spagnola. Nelle prime due giornate, i padroni di casa hanno collezionato una vittoria ed una sconfitta. I Campioni di Spagna, invece, hanno vinto sia all'esordio in Liga che la settimana scorsa. Aspettando il calcio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra questi due club.
Liga spagnola
Rayo Vallecano-Barcellona, statistiche e precedenti tra i due club della Liga
Rayo Vallecano-Barcellona, i precedenti
Le due compagini, allenate rispettivamente da Íñigo Pérez e dal tedesco Hans Flick, vogliono portare a casa i tre punti prima della sosta Nazionali. Dalla stagione 1977/1978 fino a quella da poco iniziata, Rayistas e Blaugrana si sono affrontati 47 volte ed il club catalano vanta di un dominio assoluto nelle statistiche grazie alle sue 30 vittorie e 10 pareggi. Il Rayo Vallecano, invece, ha vinto soltanto 7 volte e l'ultima risale al 26 aprile 2023: contro il Barça che avrebbe vinto la Liga 22/23, el Rayito ha vinto 2-1 grazie alle reti di Álvaro García e del terzino sinistro Fran García, oggi al Real Madrid. Anche sulle reti segnate la differenza tra le parti è molto ampia, coi catalani a quota 130 ed i padroni di casa di stasera fermi a 40.
Franjirrojos contro Blaugrana in campionato
In tutta la loro storia, il club della capitale ed i catalani si sono affrontati principalmente in Liga e, per questo, non cambia molto dalle statistiche citate poco sopra: su 44 partite di campionato, le vittorie del Rayo ed i pareggi restano invariati; i successi del Barcellona sono 27. Tenendo conto delle 22 partite di campionato giocate a Madrid, invece, i catalani hanno vinto 10 volte, il doppio rispetto ai loro avversari di stasera, ed i pareggi sono stati 7. In diverse occasioni, il Barcellona ha annientato i Rayistas segnando una caterva di gol come il 9-0 del 14 gennaio 1979, match in cui l'attaccante Hans Krankl ha realizzato 5 reti. Un'altra vittoria larga dei Blaugrana risale allo 0-7 del 29 aprile 2012 con Lionel Messi e Pedro, che oggi giocano rispettivamente per Inter Miami e Lazio, autori di una doppietta a testa.
