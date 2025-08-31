Rayo Vallecano-Barcellona, statistiche e precedenti tra i due club della Liga

Alle ore 21:30 di stasera, presso l' Estadi de Vallecas , il Rayo Vallecano e il Barcellona si affronteranno in occasione della terza giornata della Liga spagnola . Nelle prime due giornate, i padroni di casa hanno collezionato una vittoria ed una sconfitta. I Campioni di Spagna , invece, hanno vinto sia all'esordio in Liga che la settimana scorsa. Aspettando il calcio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra questi due club.

Rayo Vallecano-Barcellona, i precedenti

Le due compagini, allenate rispettivamente da Íñigo Pérez e dal tedesco Hans Flick, vogliono portare a casa i tre punti prima della sosta Nazionali. Dalla stagione 1977/1978 fino a quella da poco iniziata, Rayistas e Blaugrana si sono affrontati 47 volte ed il club catalano vanta di un dominio assoluto nelle statistiche grazie alle sue 30 vittorie e 10 pareggi. Il Rayo Vallecano, invece, ha vinto soltanto 7 volte e l'ultima risale al 26 aprile 2023: contro il Barça che avrebbe vinto la Liga 22/23, el Rayito ha vinto 2-1 grazie alle reti di Álvaro García e del terzino sinistro Fran García, oggi al Real Madrid. Anche sulle reti segnate la differenza tra le parti è molto ampia, coi catalani a quota 130 ed i padroni di casa di stasera fermi a 40.