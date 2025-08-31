Rayo Vallecano-Barcellona, l’angolo tattico del match

Alla scoperta dell'approccio delle due squadre in vista della partita e dei loro ideali calcistici. Due caratteristiche differenti che prospettano una partita con tanti gol

Giorgio Abbratozzato 31 agosto - 08:59

Rayo Vallecano-Barcellona sarà una partita molto aperta in cui ci saranno sicuramente molti gol. La squadra allenata da Iñigo Pérez ha conquistato 3 punti nella prima di campionato contro il Girona. La squadra di Madrid non è riuscita a dare seguito alla buona prestazione della prima giornata perdendo nella seconda contro il Athletic. La squadra di Hansi Flick invece è ancora imbattuta, se vincesse domani raggiungerebbe il Real Madrid a quota 9.

Iñigo Peréz, 36 anni, allenatore del Rayo Vallecano. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

L'angolo tattico del match — Il Barcellona nella scorsa stagione ha realizzato 174 gol complessivi, confermandosi una macchina offensiva impressionante, anche se la fase difensiva non è stata sempre impeccabile: in Liga, infatti, quasi la metà delle loro partite (47%) ha registrato più di 3.5 reti totali.

Una delle peculiarità del gruppo guidato da Hansi Flick è stata la scelta di rischiare spesso con una linea difensiva molto alta. Con la partenza di Iñigo Martínez, che era il punto di riferimento nell’organizzazione arretrata, la gestione dei tempi del fuorigioco potrebbe diventare più problematica nel corso di questa stagione.

Inigo Martinez del Barcellona corre con il pallone durante la partita della Fase MD2 della UEFA Champions League 2024/25 tra Borussia Dortmund e FC Barcelona. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Per quanto riguarda il Rayo Vallecano, si tratta di una squadra che in genere mantiene un possesso palla molto elevato. Contro il Barcellona questa caratteristica tende a venire meno. Per restare in partita, dovrà puntare soprattutto su palle inattive e ripartenze veloci. Un'altra idea potrebbe proprio essere quella di colpire alle spalle della difesa blaugrana.

Rayo Vallecano-Barcellona: i punti di forza delle due squadre — La qualità principale del Barcellona è la gestione della palla e del tempo. Il loro uomo chiave, Lamine Yamal, rappresenta i blaugrana in tutto e per tutto. Il classe 2008 è capace di gestire il tempo della giocata in modo magistrale e unico. Il possesso e la verticalità sono un obbligo imposto dall'allenatore Flick. Raphinha è stato l'uomo decisivo molte volte nella passata stagione, grazie alla sua intelligenza calcistica è stato in grado di concludere molte volte con il tempismo perfetto.

Il Rayo Vallecano fa dell'alta intensità il suo punto di forza primario, contro il Barcellona questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Se recuperi palla in una buona posizione hai delle possibilità di tirare in porta, se non ci riesci rischi di correre a vuoto per decine e decine di minuti. Il rischio è quello di esaurire le energie già al primo tempo. La squadra di Iñigo Pérez dovrà stare attenta e sfruttare le occasioni al momento giusto e non dovrà rischiare di pressare sbagliando i tempi di gioco.