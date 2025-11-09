Dal 2003 al 2025 Rafa Garcia è stato lo speaker del Rayo Vallecano. Ora lascia a causa di contrasti col presidente

Il Rayo Vallecano ha perso un pezzo della sua storia. Non è andato via nè un calciatore e nemmeno un allenatore, ma lo storico speaker del club Rafa Garcia. Garcia è lo speaker da ben 22 anni e ha la tessera numero 34 del club. Ha deciso di lasciare il suo posto di lavoro perché "non si sente valorizzato", ma in realtà Garcia ha omesso di dire che non viene pagato da un anno.

Uno speaker storico — Il Rayo Vallecano ha perso il suo speaker, Rafa Garcia, dopo ventidue anni. Dopo tanti anni vissuti all'interno del club può raccontare una quantità enorme di anedotti su questo pezzo di storia della società. La prima volta che la sua voce si fece sentire, allo stadio di Vallecas, fu nel 2003. L'allenatore dell'epoca era Juan Lopetegui, che oggi allena la nazionale del Qatar. Dal 2003 una partita del Rayo Vallecano non inizia senza il suo iconico "Buon pomeriggio, amici, benvenuti a Vallecas! ".

Con la sua voce, Rafa Garcia, ha anche accompaganto El Rayito nel suo debutto nelle coppe europee, per la precisione in Conference League. In occasione della prima partita, contro lo Shkendija, i tifosi gli hanno tributato una vera e propria ovazione. Lui, con orgoglio, racconta: "Quando la gente mi ha sentito, ha capito davvero che eravamo in Europa". Come i calciatori, anche lui ha ricevuto offerte da altri club. Fu il Real Madrid a proporgli un lavoro, ma lui ovviamente rifiutò: "Il Real voleva ingaggiarmi. Ma questo è il mio Rayo, questa è la mia gente".

Lo speaker lascia il Rayo — Lo storico speaker del Rayo, nell'annunciare il suo addio, ha dichiarato a Marca: "È ora di fare come Kroos e ritirarmi ora che sto bene". Dopo ventidue stagioni Rafa lascia il suo posto da speaker. La storica voce della squadra biancorossa ha affermato: "Me ne vado perché non mi piacciono certe cose. Non mi sento valorizzato dal club". Le sue dichiarazioni, però, non contengono tutta la verità. L'ormai ex voce del club, infatti, ha omesso il fatto che il presidente del Rayo abbia smesso di pagarlo da più un anno.