Real, Ancelotti: “Per 500 milioni anche a piedi in Arabia Saudita, non serve l’aereo”…

L'allenatore del Real Madrid ha scherzato sull'argomento, ma ha chiarito che per ora si sente meglio a militare nel calcio europeo.

Carlo Ancelotti ha fatto ridere tutti in sala stampa, dopo aver detto che per 500 milioni di euro "andrebbe anche a piedi in Arabia Saudita". In conferenza stampa, prima della partita con il Betis, l'allenatore del Real Madrid è stato interrogato sul golfista spagnolo Jon Rahm, che ha confermato il suo ingresso nel circuito sportivo in Arabia Saudita, e ha finito per scherzare sull'argomento.

Tra il golf e il calcio...

Le parole del tecnico italiano delle merengues: "Per 500 milioni andrei anche a piedi. Non mi sarebbe servito nemmeno l'aereo. Sto scherzando, ognuno fa quello che vuole. Il mondo sta cambiando e continuerà a cambiare. Non mi sorprende nulla. Rahm è molto bravo, io non ne so molto di golf, ma mi sembra che sia il migliore in assoluto", ha detto Ancelotti, prima di rispondere più seriamente sulla possibilità di andare in futuro in Arabia Saudita.

"Non mi hanno mai parlato. Vivo nel presente, che è molto bello. Ho altri obiettivi e idee. Non ho mai pensato ai soldi. Sono cresciuto in una famiglia dove i soldi non erano importanti. Ho soldi, ma quello è non è più importante. Sto bene qui e spero di rimanere qui", ha detto l'allenatore del Real Madrid.

