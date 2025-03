Real-Atletico, è tempo di Champions: le probabili formazioni del derby di Madrid

Domani l'andata degli ottavi di finale: Ancelotti senza Bellingham, c'è Brahim Diaz sulla trequarti e Valverde terzino. Simeone con il classico 4-4-2

Alessandro Stella 3 marzo 2025 (modifica il 3 marzo 2025 | 17:08)

La lotta punto a punto (insieme al Barcellona) per la conquista della Liga spagnola va accantonata per qualche giorno. Il derby di Madrid tra Real e Atletico si rinnova anche in Champions League. Domani sera, ore 21 al Santiago Bernabeu, Merengues e Colchoneros si affrontano nella sfida di andata degli ottavi di finale. Uno scontro europeo che rimanda inevitabilmente alle due storiche finali vinte dal Real nel 2014 e nel 2016. L'ultimo scontro nella massima competizione europea risale alla semifinale del 2017: anche in quel caso si è imposto il Real. Gli uomini di Carlo Ancelotti sono reduci dal brutto ko esterno con il Betis in campionato, ma in Champions League sono nel loro habitat naturale e partono a prescindere leggermente favoriti. La squadra di Diego Simeone invece proprio nei giorni scorsi invece ha scavalcato i rivali al secondo posto in Liga e in generale non perde dal 18 gennaio. I due precedenti stagionali in campionato sono finiti entrambi 1-1.

Real Madrid, la probabile formazione: Bellingham squalificato, al suo posto c'è Brahim Diaz. Idea Valverde terzino — Diversi dubbi da sciogliere in casa Real Madrid, soprattutto per quanto riguarda il modulo, che dovrebbe però essere il 4-2-3-1 modificabile in un 4-4-2 a seconda delle esigenze di gara. La cosa certa è la pesante assenza per squalifica di Bellingham. Al suo posto, al centro della trequarti, è favorito Brahim Diaz. Ai lati dell'ex Milan ci saranno Rodrygo e Vinicius e davanti Mbappé unica punta. Diverse possibilità invece per quanto riguarda la mediana: Tchouameni è praticamente certo di partire titolare, mentre al suo fianco ci sarà uno tra Camavinga e Modric con il francese favorito. Non è però da escludere che invece Ancelotti possa inserire dal 1' tutti e tre i centrocampisti, optando per un 4-3-3 più compatto e mandando di conseguenza Brahim in panchina. E Valverde? L'uruguaiano -come accaduto ai sedicesimi contro il Manchester City- dovrebbe ricoprire il ruolo di terzino destro, scalzando Lucas Vazquez. Sempre in difesa confermati invece Rudiger, Asencio e Mendy con Courtois in porta. Per quanto riguarda gli infortunati, oltre ai lungodegenti Eder Militao e Carvajal, saranno out anche Ceballos e Vallejo

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Brahim Diaz, Vinicius; Mbappé. All. Ancelotti.

Atletico Madrid, la probabile formazione: ballottaggi in difesa, davanti torna Alvarez. Koke e Azplicueta non recuperano — Idee apparentemente molto più chiare invece lato Atletico Madrid: Simeone difficilmente si scosterà dal classico 4-4-2. In attacco accanto a Griezmann ci sarà Julian Alvarez, che sabato ha deciso la gara di campionato contro l'Athletic Bilbao partendo dalla panchina. Confermatissimi anche i quattro di centrocampo: Giuliano Simeone, De Paul, Barrios e Lino. Meno certezze invece in difesa. Dal 1' partiranno con ogni probabilità Oblak in porta, Galan come terzino sinistro e Lenglet centrale. Ballottaggi sia per l'altro centrale (Gimenez favorito su Le Normand), che per il terzino destro, dove Marcos Llorente dovrebbe scalzare Molina. Unici assenti Koke e Azpilicueta, che nonostante i tentativi dello staff dell'Atletico non sono riusciti a recuperare in tempo dai rispettivi infortuni.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Giuliano Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.