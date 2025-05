Brasile-Ancelotti, un matrimonio che s'ha da fare. E il Real ? Solari o Xabi Alonso o entrambi. Intanto spunta il nome del possibile erede di Toni Kroos

Vincenzo Bellino Redattore 3 maggio - 08:40

Resta solo la Liga al Real Madrid, ma dovrà recuperare lo svantaggio in classifica sul Barcellona. A tal proposito il Clasico di ritorno sarà decisivo. Insieme al collega spagnolo di ASFernando Sanchez Tavero, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, abbiamo fatto il punto della situazione in casa dei blancos, soffermandoci sui motivi delle problematiche stagionali della squadra di Ancelotti, sul futuro di Re Carlo, sul possibile sostituto in panchina dell'ex tecnico del Milan e sull'erede di Toni Kroos che potrebbe arrivare in estate.

Dopo la sconfitta contro il Barcellona in Copa del Rey, c'è ancora un briciolo di speranza nello spogliatoio del Real Madrid di vincere almeno la Liga?

"La speranza c'è, ed è qualcosa di cui si parla ancora tra i giocatori. Tutto passa dalla vittoria nel Clasico di campionato a Montjuïc. Quella finale di Copa ha dato una spinta emotiva: è servita a dimostrare che il Barça può essere colpito, e anche battuto, soprattutto dopo le due umiliazioni precedenti. Sarà difficile, ma non impossibile. È l'occasione per provare a salvare la stagione".

Ancelotti, Xabi Alonso, Brasile e Real Madrid: qual è la situazione?

"Se il Brasile avrà pazienza, il futuro di Ancelotti sarà sulla panchina della Seleçao. Carlo vuole aspettare che la Liga sia matematicamente decisa, quando non ci saranno più possibilità. Lo fa per rispetto verso il Real. Vuole congedarsi nel miglior modo possibile, e il Madrid ha intenzione di offrirgli l'addio che merita l’allenatore più vincente della sua storia. Un po' come è stato fatto con Toni Kroos. L'operazione "Ancelotti-Brasile" è stata troppo pubblica, e questo secondo me non ha aiutato a chiudere tutto in modo rapido. Ma tutte le strade di Ancelotti, pur avendo altre offerte, portano al Brasile. E allo stesso modo, tutte le strade del Real Madrid portano a Xabi Alonso".

È vero che Xabi Alonso è stato avvertito del fatto che sarà Solari a guidare il Real Madrid al Mondiale per Club?

"Il punto interrogativo è proprio questo qui, il Mondiale per Club. Solari è una possibilità molto concreta, per poi lasciare il testimone a Xabi, ma certi dettagli — secondo le nostre informazioni — non sono ancora stati definiti al 100%. Al Real Madrid piace l’idea di affidarsi a Solari come traghettatore, così da evitare che un possibile risultato negativo rovini l’esordio di Xabi. Tuttavia, ci sono ancora aspetti da definire. Nei prossimi 15 giorni, soprattutto dopo il Clasico di Liga dell’11 maggio, molte cose inizieranno a chiarirsi".

Mbappé può essere considerato un problema per il Real Madrid, oppure il vero danno è stato non aver sostituito Kroos rispetto alla scorsa stagione?

"Dal punto di vista sportivo, Mbappé è stato il problema minore per il Madrid. Nelle grandi partite non aveva inciso... fino alla finale di Copa. Deve ancora dimostrare molto, ma sono convinto che sarà un giocatore decisivo. L’assenza di Kroos, invece, si è fatta sentire. Non tanto per la sua partenza, che era inevitabile, quanto per il fatto che il club non ha acquistato un giocatore con caratteristiche simili al tedesco. È evidente che al Madrid serve un centrocampista con visione di gioco e qualità tecnica. Per questo motivo, Zubimendi è un'opzione concreta per il prossimo mercato estivo".

Com'è il clima nello spogliatoio del Real Madrid? Ci sono frizioni tra i giocatori? Il fallimento della stagione è dovuto a questioni tecniche, fisiche, mentali o di gruppo?

"Lo spogliatoio ha perso dei leader importanti. Sono andati via Nacho, Kroos e Joselu: tre giocatori molto ascoltati e rispettati all’interno del gruppo. Prima di loro erano partiti anche profili come Casemiro. E poi si è infortunato un altro punto di riferimento, Carvajal. Tutto questo ha cambiato anche l’atmosfera nello spogliatoio. Quest'anno si è percepito meno spirito di squadra, e questo si è visto anche in campo. Detto ciò, i problemi sono stati globali: ci sono stati errori di programmazione, con una rosa troppo corta in alcune zone; problemi di atteggiamento, perché alcuni giocatori non si sono spesi come dovevano nei momenti chiave; e problemi tecnici, perché non sono state trovate soluzioni efficaci per affrontare le partite più difficili".