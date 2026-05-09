Alla vigilia del Clasico che potrebbe decidere la Liga, il Real Madrid arriva alla partita in un momento molto delicato. E non solo per gli scarsi risultati ottenuti in questa stagione. L'annata che sta per chiudersi senza trofei ha messo tutta la squadra al centro delle polemiche e a peggiorare la situazione sono stati gli ultimi attriti all'interno dello spogliatoio. Su questo e altro è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei blancos, Alvaro Arbeloa.

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Kylian Mbappé in un confronto con Lamine Yamal durante la finale di Supercoppa di Spagna a Jedda lo scorso gennaio. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Real Madrid, Arbeloa fa da scudo alla squadra e prepara il Clasico: "Non vediamo l'ora di giocare. Sempre orgoglioso dei miei giocatori"

Domani sera il Real Madrid sarà di scena allo Spotify Camp Nou per il Clasico contro il. Una sfida delicatissima che arriva in un momento molto complicato per i blancos, ormai da mesi al centro di mille polemiche. La squadra di, a meno di grandi colpi di scena, chiuderà la stagione senza un trofeo e come se non bastasse la Liga potrebbe chiudersi proprio domani se il Real Madrid non dovesse vincere e vedere gli eterni rivali conquistare il campionato davanti ai proprio occhi non sarebbe certo gratificante.

Proprio il tecnico del club madrileno è intervenuto poco fa in conferenza stampa, dove ha cominciato con il difendere la sua squadra: "Voglio dire due cose. Primo, sono molto orgoglioso della risolutezza, della rapidità e della trasparenza del club. E secondo, che i giocatori abbiano riconosciuto il loro errore, espresso il loro rammarico e chiesto scusa. Questo mi basta". Ha iniziato l'ex difensore spagnolo.

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La stagione non sarà certo memorabile ma questo non deve spingere stampa e tifosi a "crocifiggere" i blancos: "Hanno dimostrato di sapere cosa significa essere un giocatore del Real Madrid, e non lo dimenticherò". Citando poi un esempio molto particolare: "Per me, c'è un giocatore che è l'epitome di ciò che un giocatore del Real Madrid dovrebbe essere, ed è Juanito. E Juanito non ha mai commesso un errore? (sull'orlo delle lacrime) E penso che siamo tutti molto orgogliosi di quello che ha fatto in ogni partita. Ha capito cosa rappresenta il Real Madrid".

Ma il Real Madrid, come accennato, non è finito al centro delle polemiche solo per i risultati ottenuti ma anche per quello che negli ultimi giorni e successo nello spogliatoio, tra cui la furiosa lite tra Valverde e Tchouaméni. Su questo Arbeloa ha dichiarato: "Voltiamo pagina e diamo loro la possibilità di continuare a lottare per questo club. Sono molto orgoglioso di loro. Non permetterò che questo venga usato per mettere in discussione la loro professionalità".

Uno dei più grandi criticati è stato Kylian Mbappé, soprattutto per la sua inerzia degli ultimi giorni: "Mbappé ha fatto uno sforzo enorme per giocare nel Real Madrid, lo sappiamo tutti. Ha dovuto rinunciare a molto per realizzare il suo sogno". E sulla partita di domani: "Mi aspetto una grande partita contro un grande avversario, che sta giocando ad altissimo livello. Non vediamo l'ora di giocare la partita che sta generando più clamore al mondo. Andremo lì con l'ambizione di vincere".

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