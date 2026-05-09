Il Clásico può trasformarsi nella notte della sentenza: il Barcellona ha la Liga a portata di mano e si presenta alla sfida con il vento in poppa, forte di un margine importante che potrebbe diventare definitivo proprio contro il grande rivale. Dall’altra parte un Real Madrid in apnea, alle prese con un clima tutt’altro che sereno, tra acciacchi, incognite su Mbappé e qualche crepa nello spogliatoio. Flick si affida ai suoi uomini chiave, con Lewandowski riferimento offensivo e un centrocampo di qualità a dettare i ritmi, mentre i blancos provano a ribaltare l’inerzia con le fiammate di Bellingham e Vinicius. Guarda ora Barcellona-Real Madrid GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Ilarriva al Clásico in una posizione di netto vantaggio nella corsa alla Liga: gli 11 punti di margine sul Real Madrid permettono ai blaugrana di intravedere la possibilità concreta di chiudere il discorso campionato proprio nella sfida più sentita della stagione, anche se dovranno fare a meno di Lamine Yamal.Ilsi presenta invece in un momento delicato, tra risultati altalenanti e un ambiente reso più teso da voci di spogliatoio e infortuni importanti. Restano inoltre dubbi sulla presenza di Mbappé, mentre diverse assenze pesano sulle scelte di formazione e sulla tenuta complessiva della squadra.: Joan Garcia; Cancelo, Martin, Cubarsì, Koundé; Eric Garcia, Pedri; Fermin, Gavi, Rashford; Lewandowski.: Flick.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Fran Garcia, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold; Camavinga, Thiago; Bellingham, Vinicius, Brahim Diaz; Gonzalo. Allenatore: Arbeloa.

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