El Clasico potrebbe assegnare la Liga al Barcellona in una notte dal peso storico enorme. I blaugrana arrivano alla sfida con un ampio vantaggio in classifica e la possibilità di chiudere definitivamente i conti contro i rivali di sempre. Il Real Madrid, invece, vive un momento complicato tra tensioni interne, assenze pesanti e dubbi sulle condizioni di Mbappé. Flick punta sull’esperienza di Lewandowski e sulla qualità del suo centrocampo, mentre i Blancos si affidano al talento di Bellingham e Vinicius per tenere vivo il campionato. Al Camp Nou si preannuncia una sfida ad altissima tensione, tra orgoglio, pressione e voglia di riscatto.. Guarda ora Barcellona-Real Madrid GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Barcellona-Real Madrid, probabili formazioni

Il Barcellona dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1: davanti a Joan Garcia agiranno Koundé, Cubarsì, Martin e Cancelo in difesa, con Pedri ed Eric Garcia in cabina di regia. Sulla trequarti spazio a Fermin, Gavi e Rashford a supporto di Lewandowski, riferimento offensivo dei blaugrana.

Anche il Real Madrid dovrebbe optare per il 4-2-3-1. Davanti a Courtois, linea difensiva composta da Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Fran Garcia. In mezzo al campo agiranno Camavinga e Thiago, mentre sulla trequarti Arbeloa si affiderà a Bellingham, Brahim Diaz e Vinicius alle spalle dell’unica punta Gonzalo.

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Cancelo, Martin, Cubarsì, Koundé; Eric Garcia, Pedri; Fermin, Gavi, Rashford; Lewandowski. Allenatore: Flick.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Fran Garcia, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold; Camavinga, Thiago; Bellingham, Vinicius, Brahim Diaz; Gonzalo. Allenatore: Arbeloa.

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