Nelle ultime settimane, il nome di Kylian Mbappé è tornato al centro di discussioni non solo per motivi di campo, ma anche per situazioni che lo hanno visto protagonista fuori dal rettangolo verde. L'assenza contro il Barcellona, (partita vinta dai blaugrana che ha permesso agli stessi di aggiudicarsi il titolo) ha alimentato le polemiche e i dubbi da parte della stampa spagnola. A tal proposito è intervenuto, in conferenza stampa, il tecnico Arbeloa che ha voluto sottolineare il momento dei suoi ragazzi e la posizione del francese all'interno dello spogliatoio.

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Arbeloa chiede una risposta al francese

Nonostante il campionato abbia già decretato il proprio vincitore,non intende abbassare la guardia. Durante la conferenza stampa, il mister ha sottolineato l'importanza di queste ultime tre partite cominciando da domani(già retrocessa). Dopo settimane segnate da problemi fisici e diverse divergenze con il pubblico,

BARCELONA, SPAGNA - MAGGIO 10: Alvaro Arbeloa, Allenatore del Real Madrid, gesticola durante la partita de LaLiga EA Sports nel match tra FC Barcelona e Real Madrid CF al Spotify Camp Nou il 10 Maggio, 2026 in Barcelona, Spagna. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Tutto, naturalmente, dipenderà dalla sua condizione fisica: "Se starà bene, se si sentirà pronto e se l'allenamento lo svolgerà nel migliore dei modi sarà dei nostri. Non quanti minuti avrà nelle gambe, quello lo scopriremo domani. Ha l'opportunità di sfruttare al meglio queste tre partite, cominciando da domani, starà a lui riprendere la forma giusta e dimostrare l'attaccamento alla maglia. Deve molto a questa società e lui lo sa benissimo, voglio che in queste ultime gare torni a segnare e a giocare ai suoi massimi livelli. Non lo dico in quanto suo tecnico, ma parlo da tifoso, so che deve riconquistare la fiducia di tutti".

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Trasmissione in diretta

Giù le mani da Florentino Perez

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Nonostante determinati comportamenti del talento francese abbiano generato diverse polemiche, il tecnico spagnolo ha voluto ribadire la dedizione al lavoro del francese. L'allenatore spagnolo ha voluto, sottolineando l'importanza di giocare in un Club glorioso come il Real Madrid: "Difenderò sempre tutti i miei giocatori, non potrei fare diversamente, non posso e non voglio crederci che qualche giocatore che indossi questa casacca non dia il massimo ogni giorno.".Nel corso dell'intervista, l'allenatore ha inoltre espresso il proprio sostegno riguardo le recenti dichiarazioni del Presidente sul cosiddetto "" e sulle presunte irregolarità che coinvolgono il calcio spagnolo: "Non sono io a dover commentare le parole di Florentino Perez, ma tutti sanno cosa è successo negli ultimi 20 anni, ma non entro nel merito, io devo pensare solo al campo ed è quello che faccio ogni giorno.. Sono d'accordo con il Presidente quando dice che oltre le 7 Champions League che ha vinto, ne poteva vincere altrettante".

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