Il tecnico spagnolo chiede una risposta immediata dal francese e dal gruppo squadra anche se il campionato è virtualmente finito.
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Nelle ultime settimane, il nome di Kylian Mbappé è tornato al centro di discussioni non solo per motivi di campo, ma anche per situazioni che lo hanno visto protagonista fuori dal rettangolo verde. L'assenza contro il Barcellona, (partita vinta dai blaugrana che ha permesso agli stessi di aggiudicarsi il titolo) ha alimentato le polemiche e i dubbi da parte della stampa spagnola. A tal proposito è intervenuto, in conferenza stampa, il tecnico Arbeloa che ha voluto sottolineare il momento dei suoi ragazzi e la posizione del francese all'interno dello spogliatoio.
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Arbeloa chiede una risposta al franceseNonostante il campionato abbia già decretato il proprio vincitore, Arbeloa non intende abbassare la guardia. Durante la conferenza stampa, il mister ha sottolineato l'importanza di queste ultime tre partite cominciando da domani contro il Real Oviedo (già retrocessa). Dopo settimane segnate da problemi fisici e diverse divergenze con il pubblico, pare sia arrivato il momento del ritorno in campo di Mbappé.
Tutto, naturalmente, dipenderà dalla sua condizione fisica: "Se starà bene, se si sentirà pronto e se l'allenamento lo svolgerà nel migliore dei modi sarà dei nostri. Non quanti minuti avrà nelle gambe, quello lo scopriremo domani. Ha l'opportunità di sfruttare al meglio queste tre partite, cominciando da domani, starà a lui riprendere la forma giusta e dimostrare l'attaccamento alla maglia. Deve molto a questa società e lui lo sa benissimo, voglio che in queste ultime gare torni a segnare e a giocare ai suoi massimi livelli. Non lo dico in quanto suo tecnico, ma parlo da tifoso, so che deve riconquistare la fiducia di tutti".
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Giù le mani da Florentino PerezNonostante determinati comportamenti del talento francese abbiano generato diverse polemiche, il tecnico spagnolo ha voluto ribadire la dedizione al lavoro del francese. L'allenatore spagnolo ha voluto difendere il suo giocatore e tutto il gruppo squadra, sottolineando l'importanza di giocare in un Club glorioso come il Real Madrid: "Difenderò sempre tutti i miei giocatori, non potrei fare diversamente, non posso e non voglio crederci che qualche giocatore che indossi questa casacca non dia il massimo ogni giorno. Vedo come si allenano e so che anche loro sanno e conoscono il peso di questa grande società".
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