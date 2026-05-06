Mentre il Real Madrid si prepara per il Clasico contro il Barcellona, in programma domenica, la dirigenza dei blancos è già a lavoro per la prossima stagione. Ci sarà da riscattare un'annata semplicemente da dimenticare e senza neanche un trofeo. Inoltre, se i blaugrana dovessero vincere o pareggiare vincerebbero matematicamente la Liga proprio davanti ai loro eterni rivali. Conclusione: sarebbe proprio il colmo. Per il futuro sono tutti in bilico, allenatore compreso. Proprio da qui tenta di ripartire Florentino Perez e il nome sulla lista non è uno da poco.

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Josè Mourinho durante una sessione di allenamento del Real Madrid nel 2011. Lo Specia One ha allenato i blancos dal 2010 al 2013. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Real Madrid, Mourinho per ripartire: incontro tra il portoghese e Florentino Perez

Il Real Madrid ha il sacrosanto dovere di ripartire. Una stagione senza trofei equivale ad una catastrofe per uno dei club più titolati della storia del calcio e appunto per questo la dirigenza madrilena si è messa all'opera. Dopo questa stagione fallimentare nessuno ha il posto certo per la prossima annata. A cominciare dall'allenatore. Alvaronon ha convinto e dunque difficilmente lo si vedrà ancora sulla panchina dei blancos anche perché Florentinoha altre idee.

Come infatti riporta il quotidiano Mundo Deportivo, il presidente del Real Madrid si sarebbe incontro con José Mourinho per convincere il portoghese a tornare a Madrid. Come ricordiamo, lo Special One ha allenato i blancos dal 2010 al 2013 vincendo un campionato, una Supercoppa Spagnola ed una Copa del Rey. Proprio per questo, i due si sarebbero incontrati in videoconferenza con la presenza, in veste di ospite, dell'agente di Mourinho, Jorge Mendes, senza tuttavia partecipare attivamente alla discussione.

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Secondo queste fonti, l'allenatore portoghese non ha escluso un ritorno a Madrid, ma non ha nemmeno dato una risposta definitiva. Mourinho avrebbe infatti posto delle condizioni non negoziabili per assumere la guida della squadra spagnola. Sembra, dunque, che per Perez ci sia ancora molto lavoro da fare ma, come si sa, nel calcio niente è impossibile.

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