Continua a far discutere l'assenza di Mbappè dai campi di gioco nel finale di stagione. Infortunatosi nell'ultima gara di campionato contro il Betis, il francese, secondo AS e SER, potrebbe non tornare nemmeno per il decisivo Clasico di questo fine settimana. Le visite mediche, a cui si sarebbe dovuto sottopporre, sono state spostate dalla società di un giorno.

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La visita medica rimandata

Mbappè è fermo dal 24 aprile a causa di un problema alla gamba sinistra sorto nel corso del match, terminato in parità per 1-1, tra il Real Madrid e il Real Betis. In questi giorni, inoltre, ha fatto molto discutere la sua vacanza in Sardegna, immediatamente diventata virale, in compagnia della sua fidanzata, Ester Exposito. In questa fase di recupero l'attaccante francese aveva una visita medica programmata per oggi, a Valdebebas, per valutare il suo stato di salute. Ma, a quanto pare, è stata rimandata. L'appuntamento, una risonanza magnetica, è stato spostato dal club a giovedì.

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Mbappè salta il Clasico?

An online petition signed by Madridistas to get Mbappe out of the club has reached over 1.2 million signatures. pic.twitter.com/hwiUIR2018 — ESPN FC (@ESPNFC) May 5, 2026

Tutto questo avviene mentre ci si avvicina ad una data fondamentale: il Clasico. La super sfida con il Barcellona , che potrebbe regalare la vittoria della Liga ai blaugrana di, si svolgerà domenica sera al Camp Nou. A quattro giornate dalla fine,e compagni sono primi ad 88 punti e le merengues distano nove punti dai primi della classe.

I blancos, che per la seconda stagione di fila arrivano alla fine senza alzare un trofeo, contano sulla presenza del campione francese per mettere i bastoni tra le ruote ai rivali di sempre e, quantomeno, ritardare di una giornata la festa del Barca. Un dubbio, di conseguenza, aleggia nelle menti dei tifosi: ci sarà? Certezze, non ce ne sono. Sembra, però, abbastanza probabile che Arbeola e i compagni di squadra dovranno aspettare ancora qualche tempo per rivedere l'ex Paris Saint-Germain in campo.

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