Il Barcellona, dopo l'ufficiosa conquista del suo 29esimo campionato spagnolo, può iniziare a programmare il futuro della prossima stagione. Tra le esigenze più grandi della rosa blaugrana, senza dubbio c'è l'annosa questione del centravanti. Essendo finiti i tempi dello spazio come 9, delle magie messianiche e del cannibale Luis Suarez, il Barça si trova in fase di riflessione per gli addi offensivi con cui dovrà confrontarsi. In estate partiranno le due punte dell'attuale rosa di Hansi Flick: Robert Lewandowski e Ferran Torres. Entrambi sono andati in gol nel match contro l'Osasuna e hanno tenuto vivo il sogno dei 100 punti, mostrando quanto siano ancora importanti per i meccanismi culé.

PARIGI, FRANCIA - 6 MARZO: Gonçalo Ramos #9 del Paris Saint-Germain reagisce a un'azione durante la partita di Ligue 1 McDonald's tra Paris Saint-Germain e AS Monaco al Parc des Princes il 6 marzo 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste per Qatar Airways/Getty Images)

Il 9 polacco lascerà il Barcellona a zero dopo 4 anni da 119 reti in 189 partite, 1 premio da Pichichi della Liga, 2 campionati spagnoli (e 1 in arrivo), 3 Supercoppe di Spagna e 1 Copa del Rey. Il 37enne sente l'esigenza di strappare l'ultimo contratto della sua carriera e vorrebbe confrontarsi in campionati non ancora esplorati. L'attaccante spagnolo invece dovrebbe essere ceduto dal Barcellona per una cifra importante, contando che nelle ultime tre stagioni è sempre andato in doppia cifra stagionale (quest'anno ha toccato i 20). 26 anni sulla carta d'identità e un nuovo ruolo da 9 inventato da Flick, considerando che Ferran Torres era un'ala. Per sostituire queste macchine da gol, la dirigenza blaugrana si sta guardando intorno e ha individuato in Julian Alvarez, Joao Pedro e Gonçalo Ramos le soluzioni adatte.

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Gonçalo Ramos nel mirino del Barça

🚨 Gonçalo Ramos está numa lista curta do FC Barcelona como um potencial reforço para a próxima época, revela o ‘TeamTalk’. pic.twitter.com/uHwRRzGoPd — Diário de Transferências (@DTransferencias) May 5, 2026

Julian Alvarez è il piano A di Deco, ma i costi e la trattativa con Enrique Cerezo rendono la trattativa dall'esito difficilmente positivo. Joao Pedro è così diventato il piano B. Il brasiliano versatile è uno dei pochi giocatori del Chelsea ad aver giocato una buona stagione e dopo i 60 milioni spesi in estate, difficilmente sarà messo in vendita dalla proprietà blues, nonostante l'incertezza sul prossimo allenatore.

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Ecco che gli occhi dei blaugrana si sono posati sul profilo del portoghese del PSG. Gonçalo Ramos è una punta efficiente e molto abile di testa, inoltre possiede spiccate capacità associative e una buona intelligenza tattica che gli permette di muoversi rapidamente fra i corpi dei difensori. Secondo il giornale "Teamtalk", la squadra francese sarebbe disposta a cedere la punta in quanto seconda linea e non indispensabile. Pagato circa 65 milioni nel 2024, Ramos ha sempre avuto un ruolo di secondo piano nel super team parigino. Quest'anno sono 12 le reti in 41 presenze, di cui nessuna da titolare in Champions e giocando meno della metà dei minuti disponibili in Ligue 1.

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