Real Madrid, fuochi d’artificio fuori l’hotel dei Blancos: la strategia dei tifosi inglesi…

Reds e merengues nove mesi fa si sono affronti nella finale di Champions, vinta dai madridisti per 1-0. Ora la storia si ripete, ma questa volta in palio ci sono i quarti.

Spari e fuochi d’artificio allo scopo di disturbare la quiete ed il sonno dei Blancos. Sportbible ha pubblicato il video di questa notte girato dai balconi. I tifosi dei Reds non sono nuovi a questi stratagemmi, lo stesso accadde infatti nel 2019 quando ospiti in Inghilterra erano i blaugrana del Barcellona. In quel caso lo spettacolo sortì l’effetto sperato e il match finì 4-0 per gli inglesi.