I Blancos sono usciti sconfitti per 1-0 da Anfield per il gol di Alexis Mac Allister

Filippo Montoli 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 11:01)

Il Real Madrid ha perso 1-0 contro il Liverpool e a Gareth Bale non è piaciuta la prestazione degli attaccanti. In particolare, sono Vinicius e Mbappé a finire sotto la lente d'ingrandimento del gallese. L'assenza di fantasia e di giocate in velocità non sono piaciute all'ex calciatore. Per Bale, una possibile soluzione potrebbe essere inserire un vero centravanti nella rosa del Real Madrid.

Real Madrid, Bale: "Con la qualità che hanno mi aspettavo di più" — Il Liverpool strappa i 3 punti al Real Madrid, raggiungendolo in classifica a quota 9 punti dopo 4 giornate. Non basta uno strepitoso Courtois a evitare la sconfitta, causata dal gol di Mac Allister al 61esimo. Ai Blancos è mancato l'attacco, poche volte pericoloso nei pressi della porta di Mamardashvili. Il georgiano non è mai stato seriamente impegnato e la cosa sorprende pensando che dall'altro lato c'erano anche e soprattutto Mbappé e Vinicius.

Sono proprio i due attaccanti a essere messi al centro delle critiche da Gareth Bale nei commenti post-partita. A CBS, il gallese ha ammesso di aspettarsi molto di più da due fenomeni simili, soprattutto in partite complicate come quella di martedì sera. "Sono mancati nell'ultimo terzo di campo. Mi aspettavo qualcosa in più da loro. È stato deludente non vedere quella qualità che ci si aspetta da loro due", ha detto Bale. La mancanza di concretezza dei due campioni non ha permesso ai Blancos di rientrare in partita.

L'ex Tottenham e Real ha poi messo l'accento su un possibile motivo di questa prestazione: "Penso che si complichino troppo le cose a volte. Sono più veloci di chiunque in campo e non mettono alla prova i difensori. Potrebbe essere dato dal fatto che non hanno nessuno in area ad aspettare un cross. Forse hanno bisogno di un numero 9 di riferimento". Per il Real Madrid è la prima sconfitta stagionale in Champions League e solo la seconda in tutte le competizioni.