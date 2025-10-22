Nella partita delle 21:00 di oggi la squadra di casa renderà tributo a uno dei calciatori più rappresentativi della sua storia, l'ex terzino ora al Bayer

Giorgio Abbratozzato 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 12:00)

Stasera si giocherà Real Madrid-Juventus, questa partita ha storicamente un significato profondo e tra le due società vige un rispetto enorme. Dall'ovazione per Del Piero al Bernabeu a quella per Cristiano Ronaldo allo Stadium, questa partita ha scritto la storia del calcio e i tifosi dei galacticos hanno scelto appositamente questo match per omaggiare un calciatore che sin da bambino ha dato anima e cuore al Real.

Quando e come verrà omaggiato Lucas Vazquez — Lucas Vazquez ha trascorso 10 anni con il Real fino al trasferimento di questa estate al Bayer Leverkusen. Il terzino spagnolo non ha mai nascosto il suo amore per il club, anzi, lo ha sempre palesato sin da bambino. La curva del Real ha deciso di rendergli omaggio prima della partita di Champions League di questa sera contro la Juventus, dopo che i calciatori entreranno in campo.

Contro la Juventus, infatti, Lucas Vázquez fu protagonista del celebre episodio del rigore di Benatia nei minuti di recupero dei quarti di finale di Champions League 2018: con il Real sotto 0-3, il fallo su Lucas portò Cristiano Ronaldo dal dischetto, permettendogli di segnare il gol decisivo che aprì la strada verso la tredicesima Coppa dei Campioni del club.

L'immagine che verrà raffigurata dal Real Madrid — Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, l’ex giocatore del Real Madrid, nel 2017, aveva pubblicato sui social una foto che lo ritraeva da bambino al Bernabéu. Nello scatto, guardava la sua squadra del cuore con gli occhi pieni di ammirazione. Quell’immagine era stata condivisa prima di un Clásico per caricare l’ambiente. Ora, saranno proprio i tifosi a riprenderla per omaggiarlo.

Nella coreografia di stasera, Lucas Vázquez sarà raffigurato con una giacca verde e una sciarpa del Real Madrid alzata tra le mani. Un gesto semplice, ma pieno di significato che unisce così passato e presente per un calciatore in maglia bianca che non sarà mai dimenticato dalla tifoseria.