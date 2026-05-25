Il Real Madrid termina una delle annate più deludenti della sua storia e si prepara a programmare la prossima. Florentino Perez non vuole trovarsi nella stessa condizione vissuta in questa stagione, tra allenatori inadeguati e rigettati da uno spogliatoio viziato e inappagato. Tra le stelle particolarmente bersagliate da stampa e tifosi blancos, ci sono Vini Jr, Fede Valverde e Kylian Mbappé. La star col numero 10 ha subito più commenti negativi di tutti, venendo spesso descritto provocatoriamente e ironicamente come "dittatore".

I mali della stagione madridista sono stati spesso allocati presso di lui, ma il nazionale francese ha avuto il pieno supporto del proprio presidente. Nella conferenza stampa infuocata, Florentino ha difeso a spada tratta il suo numero 10. L'anno prossimo Kylian Mbappé dovrà cercare di trovare l'intesa giusta con i nuovi compagni, ritrovarla con quelli passati e col nuovo mister José Mourinho. Nel frattempo, mentre si prepara ai Mondiali americani, l'attaccante dei blancos ha portato a casa il secondo trofeo di capocannoniere di fila nel campionato spagnolo. Un risultato che lo pone inevitabilmente sulla scia di Cristiano Ronaldo.

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Kylian Mbappé all'assalto di CR7

MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabéu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Nonostante la stagione collettivamente negativa, Kylian Mbappé ha giocato un'annata di livello altissimo. Qualche problema al ginocchio e le polemiche sui suoi flirt e le sue vacanze non hanno impedito al fuoriclasse francese di concludere il campionato da Pichichi. Il 10 ha messo a segno 25 reti in 31 partite, permettendogli di posizionarsi al primo posto della classifica marcatori a +2 dal pirata Vedat Muriqi.

🚨⭐️ OFFICIAL: Kylian Mbappé nominated for La Liga Player of the Season. pic.twitter.com/LG1IPbTV1T — Madrid Zone (@theMadridZone) May 25, 2026

Da quando è arrivato in maglia blancos, Kyky ha vinto il trofeo individuale in ognuno dei due anni che ha disputato. In questo modo, Mbappé ha eguagliato la leggenda del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Meglio di loro c'è stato solo Alfredo Di Stefano, capace di vincerne 5 di fila. Inoltre, la stella della nazionale francese vuole proseguire la sua streak di vincitore della classifica cannonieri che dura ininterrottamente dal 2019, tra Ligue 1 e Liga.

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