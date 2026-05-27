Il Real Madrid sta ancora digerendo l'assurda stagione 2025-26. Una delle peggiori annate della storia dei blancos, considerando risultati conseguiti e tutte le polemiche costruite intorno alla squadra. Xabi Alonso ha avuto breve vita sulla panchina del Real Madrid e Arbeloa non è stato capace di invertire la rotta e assecondare i propri calciatori. Infatti, se alla voce trofei compare il numero 0, gran parte del (de)merito va alla rosa dei blancos. I calciatori dello spogliatoio madridista infatti ce l'hanno messa tutta per spaccare un ambiente apparentemente sempre in equilibrio come quello del club di Florentino Perez. Si va dagli spinosi casi di presunte divisioni territoriali tra Vini Jr e Mbappé, fino a veri e propri scontri fisici. Prima era stato il turno di Rüdiger e Carreras, poi quello violento fra Valverde e Tchouameni. Proprio di questo episodio ha parlato il nazionale uruguaiano dal ritiro Mondiale.

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Valverde torna a parlare della lite

BARCELLONA, SPAGNA - 3 MAGGIO: Fede Valverde del Real Madrid con il pallone durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Madrid CF allo stadio RCDE il 3 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Pedro Salado/Getty Images)

Durante l'inizio di maggio infatti si è scatenato un vero e proprio caos attorno allo spogliatoio dei blancos. All'inizio si pensava che le voci uscite da Valdebebas fossero solo rumors, ma alla notizia del referto medico ottenuto da Valverde, trauma cranico, la fantasia si è tramutata in realtà. Un intervento duro del francese ha provocato un primo alterco, degenerato violentemente nell'allenamento successivo. L'uruguaiano è tornato ad allenarsi dopo una sola settimana dall'incidente.

🚨 Fede Valverde on the consequences of Tchouaméni case: “I feel good. I had the support and the love of many people, the fans, the club”.



“Sometimes you have to overcome these small obstacles. All of this will make me a better captain in the next years”, told @CarveDeportiva. pic.twitter.com/njeB2saF0u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Un recupero inaspettatamente veloce ma necessario per il giocatore, volenteroso di arrivare in America in forma. Valverde ha parlato dell'accaduto proprio dal ritiro Mondiale: "Nel calcio e nella vita capitano momenti tosti, ma esistono proprio per migliorarci e farci crescere. Quando accadono eventi del genere so che mi possono aiutare a crescere come persona e soprattutto a diventare un capitano migliore per il futuro del club". Aurelien Tchouameni invece, a causa di questa esperienza, non ha avuto la possibilità di essere convocato per la prossima Coppa del Mondo.

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