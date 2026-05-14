Il Real Madrid incontra i campioni del tennis tra sorrisi, abbracci e foto

Il Real Madrid ha avviato un processo elettorale accelerato per la presidenza, con la presentazione delle candidature fissata tra il 14 e il 23 maggio. La mossa di Florentino Pérez impone tempi stretti e requisiti severi, tra cui un'anzianità sociale di vent'anni o garanzie finanziarie importanti, che limitano drasticamente i potenziali sfidanti, tra i quali spicca l'imprenditore Enrique Riquelme. L'imprenditore, già accostato al Real Madrid in altre occasioni, sembra essere l'unico potenziale rivale con le risorse finanziarie necessari per concretizzare l'operazione.

Qualora venisse presentata una sola candidatura valida, il candidato verrebbe proclamato presidente senza procedere al voto, mentre in caso contrario i soci verrebbero chiamati alle urne entro 15 giorni.

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MADRID, SPAGNA - 16 LUGLIO: Florentino Perez Rodriguez, Presidente del Real Madrid, parla durante la presentazione del nuovo acquisto del Real Madrid, Kylian Mbappe, presso lo Stadio Santiago Bernabeu il 16 luglio 2024 a Madrid, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Elezioni per la presidenza del Real Madrid, fissate le date di presentazione

La fase cruciale prenderà il via, in questo lasso di tempo, ogni aspirante alla presidenza dovrà formalizzare la propria candidatura. Ciascun candidato sarà tenuto a soddisfare i rigidi requisiti economico-istituzionali previsti daldel club, rendendo questo il primo vero step dell'intera procedura. La valutazione da parte della, con l'accettazione o il respingimento della documentazione il giorno successivo alla consegna.

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Il destino della presidenza dipenderà strettamente dal numero di liste che supereranno questi controlli. Nel caso in cui una sola mozione risulti valida, il candidato unico verrà proclamato direttamente nuovo presidente senza passare dalle urne. Al contrario, se due o più sfidanti otterranno il via libera, si aprirà ufficialmente la campagna elettorale e la Commissione comunicherà tempestivamente la data esatta e il luogo delle votazioni.

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I soci del Real Madrid potranno consultare il registro elettoraleper verificare la regolarità della propria posizione. Al fine di agevolare l'affluenza alle urne, qualora si dovesse giungere alla votazione, chi ha il diritto potrà esprimere la propria preferenza anche attraverso la procedura del voto per corrispondenza.

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