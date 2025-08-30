Cosa dicono i precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita valida per la terza giornata del campionato spagnolo

Filippo Montoli 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 13:32)

Il posticipo del sabato sera di LaLiga è quello tra Real Madrid e Maiorca, in programma alle ore 21:30 al Santiago Bernabeu. Gli uomini di Xabi Alonso puntano a vincere la terza partita consecutiva in campionato prima della sosta delle Nazionali per lanciare un segnale al Barcellona. Gli ospiti, invece, sono alla ricerca della prima vittoria in questa stagione. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Real Madrid-Maiorca.

I precedenti tra le due squadre — Real Madrid e Maiorca si sono incontrate 75 volte nella loro storia. Il bilancio è nettamente a favore dei Blancos con 46 vittorie. Segue il Maiorca con 16 e infine i pareggi a 13. Gli ospiti hanno ottenuto solo 5 vittorie nella Capitale spagnola, con l'ultima che risale alla stagione 2008/2009. Da allora il Real ha solo vinto in casa. Nella passata stagione le due squadre si sono affrontate tre volte tra campionato e Supercoppa. A Maiorca i padroni di casa sono riusciti a strappare un punto, mentre a Madrid è terminata 2-1 per i Blancos.

Anche il dato dei gol è a favore del Real Madrid. In 75 partite ha segnato addirittura 152 gol, con una media di 2 a partita. Il Maiorca, invece, si ferma a 70, quindi con una media inferiore alla rete a partita. La classifica marcatori della sfida è guidata in tandem da Gonzalo Higuain e Raul con 9 reti. Al Bernabeu, ma il discorso vale in generale, il match termina quasi sempre con almeno un gol. L'ultimo 0-0 nella Capitale risale infatti al 2002.

Le probabili formazioni — REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Xabi Alonso.

MAIORCA (3-4-1-2): Leo Román; Valjent, Raíllo, Kumbulla; Morey, Darder, Morlanes, Toni Lato; Pablo Torre; Muriqi, Mateo Joseph. Allenatore: Jagoba Arrasate.

Real Madrid-Maiorca, il pronostico di DDD — Il Real Madrid parte molto favorito nella gara di questa sera. I bookmakers danno la squadra di Xabi Alonso a quota 1.20. Il pareggio è dato a 7.50, mentre sembra improbabile una vittoria del Maiorca, dato a 13. I Blancos sono ancora in fase di rodaggio e non hanno ancora assimilato del tutto i dettami di Xabi Alonso, ma un Mbappé in una forma straordinaria sta trascinando la squadra in questo inizio di stagione. Difficilmente gli ospiti potranno strappare anche solo un punto dalla sfida e per questo il pronostico sul risultato esatto della partita tra Real Madrid e Maiorca è di 3-1 per i padroni di casa.