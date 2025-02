Il Manchester City di Pep Guardiola si trova in una fase delicata. Nonostante la vittoria in FA Cup contro il Leyton Orient , i Citizens hanno subito sconfitte contro Arsenal e Paris Saint-Germain nei recenti incontri fuori casa. La pressione è alta, e Guardiola ha ammesso l'importanza cruciale di questa partita, dichiarando: "I giocatori devono dare tutto". In campionato dopo il roboante ko incassato con i Gunners, Haaland, a segno con una doppietta all'andata , e compagni si son riscattati trionfando 4-0 contro il Newcastle .

Real Madrid-Manchester City, quote e pronostico

Le quote attuali favoriscono il Real Madrid, con una vittoria quotata a 1.83, mentre un successo del Manchester City è offerto a 3.75. Le statistiche indicano una probabilità del 46.93% per una vittoria dei Blancos, del 22.3% per un pareggio e del 30.77% per una vittoria dei Citizens. Considerando la forma attuale e il vantaggio casalingo, il Real Madrid sembrerebbe avere un leggero vantaggio. Tuttavia, il Manchester City ha dimostrato in passato di poter ribaltare situazioni difficili. Un pronostico potrebbe essere una vittoria del Real Madrid per 2-1 (quota 9.00), ma non si esclude un pareggio con gol (Goal, quota 1.36).