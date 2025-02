Real Madrid-Manchester City in diretta tv e in streaming gratis

Real Madrid-Manchester City: dove vedere la gara di ritorno dei play-off di Champions League tra Ancelotti e Guardiola in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Stasera, mercoledì 19 febbraio 2025, alle ore 21:00, il leggendario Santiago Bernabéu diventa il palcoscenico di una sfida epocale in Champions League . Dopo aver strappato un vantaggio importante nella gara d'andata, il Real Madrid è pronto a difendere il 3-2 dell'Etihad, mentre il Manchester City cercherà di segnare due reti senza subirne, per volare agli ottavi di finale. L'incontro sul suolo iberico si preannuncia carico di tensione e determinazione , ma ad ogni modo la massima competizione europea saluterà un grande protagonista. Ancelotti o Guardiola ? Parola al campo.

REAL MADRID MANCHESTER CITY CHAMPIONS LEAGUE DIRETTA TV E STREAMING GRATIS - I tifosi italiani avranno diverse opzioni per seguire Real Madrid-Manchester City . Il match sarà trasmesso in chiaro su TV8, accessibile al canale 8 del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky, la partita sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 252). La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Per chi preferisce lo streaming, Real Madrid-Manchester City sarà disponibile su diverse piattaforme. Gli abbonati Sky potranno utilizzare l'app Sky Go, accessibile su dispositivi mobili e computer. Inoltre, il match sarà visibile su NOW, il servizio di streaming di Sky, disponibile su smart TV, console di gioco e altri dispositivi compatibili. Per chi desidera seguire la partita gratuitamente, sarà possibile farlo in streaming sul sito ufficiale di TV8 all'indirizzo tv8.it.