Il Real Madrid gioca a scacchi e prepara l'ultimo colpo di mercato per ambire ad una stagione da protagonista.

Lorenzo Maria Napolitano 14 agosto - 14:51

In una calda giornata d'agosto, in Spagna, c'è il Mastantuono day. Il gioiellino del River Plate, appena diciottenne, ha firmato un contratto valido per sei stagioni con il Real Madrid. In questo modo la squadra di Florentino Pérez si assicura uno dei calciatori più promettenti dei prossimi anni, che con la sua tecnica e imprevedibilità ha già incantato il Sudamerica.

Le parole di Mastantuono — Il centrocampista argentino ha anche rilasciato le sue prime parole da calciatore del Real Madrid. Mastantuono, particolarmente emozionato, ha detto: "È un momento molto speciale della mia vita e della mia carriera. Penso che quest'anno siano successe molte cose che mi hanno segnato, come giocatore e come persona. Arrivare al Real Madrid poi è un sogno che si avvera. Ho sempre detto che il mio sogno era giocare in Europa, ma ovviamente ho sempre sognato la cosa più grande, ovvero il Real Madrid. È incredibile che sia successo davvero”.

La scelta del numero — La maglia che indosserà Franco Mastantuono è la numero 30, una scelta molto particolare che ha dietro una sua logica amministrativa. Questo dettaglio è una strategia messa in atto dal Real Madrid: infatti, nel regolamento spagnolo è previsto che tutti i giocatori della prima squadra devono indossare un numero tra 1 e 25. Invece, i calciatori del Real Castilla dal numero 26 a salire. In questo caso il club della capitale, che non ha in prima squadra alcun calciatore con la numero 25, ha voluto registrare formalmente Mastantuono come giocatore della seconda squadra, nonostante sia sostanzialmente un uomo al servizio di Xabi Alonso. In questo modo, il Real Madrid ha ancora tempo per poter piazzare un altro colpo di mercato.

