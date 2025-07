Real Madrid, niente rinvio per la prima giornata: giocherà il 19 agosto

Dopo le discussioni delle ultime ore tra Real Madrid e LaLiga , ecco l’ufficialità delle date per la prima giornata del prossimo campionato. I Blancos inizieranno il loro percorso martedì 19 agosto , nell’ultima partita del primo turno. Respinta quindi la richiesta di rinviare la gara , presentata dalla squadra di Florentino Perez in virtù dei gravosi impegni estivi delle Merengues .

Il programma della prima giornata e il mancato rinvio di Real Madrid-Osasuna

Tante squadre impegnate nel Mondiale per club sono nella stessa situazione del Real Madrid. Finire a luglio inoltrato la stagione in corso avrà sicuramente delle ripercussioni sui prossimi mesi, sulla preparazione estiva e sulle prime partite della prossima annata. I Blancos avevano chiesto quindi di spostare la partita contro l’Osasuna, la prima della nuova Liga, almeno a inizio settembre. Una richiesta che non ha trovato il consenso dei vertici calcistici spagnoli. La gara si disputerà al Santiago Bernabeu martedì 19 agosto: uno spostamento soltanto parziale, con la gara che sarà in coda alla prima giornata ma comunque non andrà oltre essa.