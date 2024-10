Duro attacco di l’Équipe al Real Madrid: “Il club ha calpestato i valori dello sport”

La cerimonia d'assegnazione del Pallone d'Oro è un evento troppo grande per non tenere banco anche nei giorni successivi alla consegna. A fare notizia, quest'anno, oltre la vittoria del centrocampista spagnolo Rodri, è l'assenza del Real Madrid, che una volta venuto a conoscenza della vittoria di Rodri - come riporta AS - ha deciso di disertare il viaggio verso il Théâtre du Châtelet. La decisione di Florentino Perez è stata drastica: nessun tesserato si sarebbe dovuto mettere in volo verso la capitale francese, neanche Carlo Ancelotti, vincitore del premio Johan Cruyff come miglior allenatore dell'anno.

Tale reazione, ha portato ad una dura replica da parte di L'Équipe, proprietario di France Football. Nell'editoriale odierno, firmato dal giornalista francese Vincent Duluc, si legge: "Una sconfitta elettorale e una sconfitta morale. Il Real Madrid, che non accetta di non sapere in anticipo chi sarà il vincitore, né che non sia lui, ha finito per rifiutarsi di venire a causa del rumor di sconfitta di Vinicius, prendendo in ostaggio i suoi altri vincitori, Carlo Ancelotti e Kylian Mbappé, in particolare. Il club madrileno ha scelto, senza classe, di calpestare questo valore dello sport che consiste nel rispettare i propri vincitori".