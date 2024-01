Real Madrid, Rodrygo, lavora a parte: un giorno prima del derby di copa del Rey…

L'attaccante brasiliano Rodrygo Goes si è allenato da solo nella città sportiva del Real Madrid a Valdebebas, un giorno prima del derby degli ottavi di finale di Copa del Rey al Metropolitano.

Rodrygo è in dubbio per il duello contro l'Atlético Madrid che Thibaut Courtois, Éder Militao, David Alaba e Lucas Vázquez salteranno per infortunio.