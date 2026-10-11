Il Real Madrid non ha intenzione di fermarsi e, dopo aver conquistato una vittoria importante contro il Villarreal, ha già spostato la propria attenzione sui prossimi impegni stagionali. Tra questi c'è la sfida di Champions League contro la Roma, un appuntamento nel quale i Blancos vogliono confermare le proprie ambizioni europee e proseguire il cammino nella competizione con un altro risultato positivo. A lanciare il messaggio è stato Aurelien Tchouaméni, protagonista della partita contro il Sottomarino giallo e arrivato a un traguardo non da tutti con la maglia del Real.

Le dichiarazioni di Tchouaméni prima di Roma-Real Madrid

Intervenuto ai microfoni di Real Madrid TV, il centrocampista francese ha analizzato il successo ottenuto al Santiago Bernabéu, senza nascondere la soddisfazione per il risultato e per il percorso personale compiuto nella capitale spagnola. Le sue parole, però, guardano già alla prossima trasferta europea, con un obiettivo ben preciso: tornare a casa con i 3 punti nonostante la difficoltà di giocare all'Olimpico contro questa Roma.

MADRID, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Alberto Moleiro del Villarreal CF viene contrastato da Aurelien Tchouameni del Real Madrid durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal CF allo Stadio Santiago Bernabeu il 10 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Ha iniziato l'intervista parlando della partita contro il Villarreal: "Sono felice per la vittoria perché sappiamo che il Villarreal è un'ottima squadra. Possiamo sicuramente migliorare, ma non è facile dopo una sosta per le Nazionali di tre settimane. La cosa più importante, però, è aver vinto la partita".

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Sull'atmosfera al Santiago Bernabéu: "È decisamente, ma non capisco cosa stia succedendo con gli arbitri., tuttavia la cosa più importante è la".

Sul traguardo delle 200 partite in maglia Blancos: "Per me è un sogno essere qui ogni giorno. Voglio ringraziare i tifosi, il presidente e il club. L'augurio è che ci siano molte altre partite e altre numerose vittorie".

Infine sulla partita con la Roma: "Abbiamo iniziato la Champions nel migliore dei modi con una vittoria, adesso dobbiamo andare a Roma e vincere la partita".