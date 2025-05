Durante un evento, Tebas ha commentato così il ritorno in patria dell'ormai ex allenatore del Leverkusen: "Sono felice per Xabi Alonso e per il suo ritorno al calcio spagnolo e al suo club. Penso che sia un'ottima decisione da parte del club. Mi piace l'arrivo di allenatori che sono i numeri uno in Europa e nel mondo, e Xabi Alonso è il numero uno. Vincere un titolo di Bundesliga con il Bayer Leverkusen , competendo con il Bayern Monaco, non è facile". Il Real Madrid vuole ufficializzare l'arrivo del nuovo allenatore prima dell'inizio del Mondiale per Club, in programma il 14 giugno negli Stati Uniti. I Blancos sono nel Girone H e sfideranno Al-Hilal, Pachuca e Salisburgo.