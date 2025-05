Il Real Madrid ha scelto Xabi Alonso come successore di Carlo Ancelotti . Manca solo l'annuncio ufficiale e l'avventura spagnola dell'ex Liverpool potrà iniziare. Per il suo esordio ufficiale sulla panchina più importante al mondo, però, non si dovrà aspettare l'inizio della Liga 2025/2026 .

Real Madrid, Xabi Alonso in arrivo

Nelle ultime stagioni, Xabi Alonso ha allenato il Bayer Leverkusen. Grazie a lui, la squadra tedesca ha vinto, la scorsa stagione, la Bundesliga per la prima volta nella sua storia e ha portato a casa anche la DFB-Pokal (Coppa di Germania), battendo in finale il Kaiserslautern. L'annata 2023/2024 delle Aspirine si è conclusa con la sconfitta in finale di Europa League per mano dell'Atalanta di Gasperini, che ha interrotto la striscia d'imbattibilità dei tedeschi a 51 partite. In questa stagione, il Bayer ha vinto la Supercoppa tedesca contro lo Stoccarda. Nelle ultime settimane, però, Xabi Alonso ha annunciato il suo addio alla panchina tedesca e ieri, nonostante la sconfitta casalinga per 2-4 contro il Borussia Dortmund, il classe 1981 ha salutato i propri tifosi. La sua prossima esperienza sta per iniziare, visto che il Real Madrid lo sta aspettando.