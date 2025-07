I motivi del ritardo del volo dei Blancos che hanno causato, tra le altre cose, l'annullamento della conferenza stampa di Xabi Alonso

Filippo Montoli 9 luglio - 09:51

L'aereo che doveva portare il Real Madrid da Miami a New York per giocare la semifinale contro il Psg ha subito lunghi ritardi prima per una tormenta e poi per traffico aereo. La squadra doveva partire da Palm Beach intorno alle 16 locali ma ha dovuto aspettare un'ora per maltempo. A questa se ne è aggiunta un'altra per l'attesa ad avere una pista d'atterraggio libera all'aeroporto d'arrivo. È stato necessario annullare la conferenza pre partita di Xabi Alonso e di alcuni giocatori.

Il volo senza fine del Real Madrid — Questo Mondiale per Club sta facendo conoscere a molte persone quello che è il clima a volte estremo degli Stati Uniti, soprattutto nei mesi estivi. Tra partite sospese e adesso un volo ritardato, sono già iniziati a sorgere quesiti su come affrontare questi problemi in vista del Mondiale del 2026. I Blancos, che già avevano rischiato di vedersi rinviare il match con la Juventus, non sono stati tra i più fortunati.

Dopo l'ultimo allenamento a Miami prima della Semifinale con il Psg di mercoledì sera, la squadra era pronta a partire per New York alle ore 16. Una tormenta nei pressi di Miami ha però costretto l'aereo del club ad aspettare un'ora fermo in pista. Ricevuto infine il via libera, è partito. I problemi però non finiscono qui. I ritardi che hanno colpito migliaia di voli sono andati a incidere chiaramente sull'intero traffico aereo. Per questo, non avendo l'approvazione ad atterrare per mancanza di piste libere, il pilota è stato costretto a girare in tondo nei pressi di Allentown, a ovest di New York. Dopo un'altra ora è arrivato finalmente il via libera.

Il Real Madrid è atterrato alle 20:53. Il ritardo ha costretto la Fifa ad annullare le conferenze di Courtois, Jacobo e Valverde e del tecnico Xabi Alonso previste per le 19:15 e le 19:30. Il lungo viaggio ha fine solo alle 22, quando il club raggiunge l'hotel in cui pernotterà prima della semifinale. Nonostante i ritardi, Mbappé ha risposto a precisa domanda della stampa che il viaggio alla fine non è stato così stancante.