Real Madrid-Valencia, Hugo Duro può entrare nella leggenda

Il Real Madrid è la vittima preferita di Hugo Duro, che ha già segnato 5 gol in 9 partite contro i Blancos. Domani sera al Bernabeu potrebbe scrivere un record leggendario

Luca Paesano Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 19:22)

Nel match che vedrà opporsi domani sera Real Madrid e Valencia, Hugo Duro avrà l’opportunità di battere un primato che fino ad ora sembrava alla portata solo di grandi nomi del calcio europeo. L’attaccante spagnolo, infatti, potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in cinque partite consecutive contro il Real Madrid in campionato. Un traguardo che lo porrebbe avanti a due icone del Barcellona come Samuel Eto’o e Ronaldinho, che si sono fermati a quota quattro.

Hugo Duro a caccia di record contro il Real Madrid Quando vede Madrid, Hugo Duro si scatena. Il Real e l’Atletico sono le due squadre a cui l’attaccante spagnolo, cresciuto tra Getafe e Real Madrid Castiglia, ha segnato più gol in carriera (5). E proprio contro i Blancos, domani sera, ha l'occasione per battere un particolarissimo record.

Con un gol al Bernabeu, Hugo Duro diventerebbe il primo calciatore nella storia a segnare in 5 match consecutivi contro il Real Madrid. Attualmente è fermo a quota quattro, al pari di Samuel Eto’o e Ronaldinho. Entrambi hanno stabilito i rispettivi record nei loro anni d’oro con il Barcellona: il camerunense tra il 2004 ed il 2005, mentre il brasiliano tra il 2004 e il 2006.

Hugo Duro è diventato a pieno titolo la bestia nera del Real Madrid negli ultimi anni. Quattro gol nelle ultime quattro sfide tra Mestalla e Bernabeu, in un match che per i Blancos non è mai semplice. Dalla rivalità, alle tensioni con Vinicius, fino appunto ai risultati. Il Real ha vinto soltanto uno degli ultimi 4 incontri con il Valencia, con un pareggio e due sconfitte a completare il bilancio.