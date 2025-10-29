Real Madrid-Valencia sarà l'anticipo del sabato di Liga . Il match del Bernabeu, valido per la decima giornata del campionato spagnolo, è in programma l' 1 novembre alle ore 21 e vede in campo la capolista contro la terzultima in classifica.

Dove vedere Real Madrid-Valencia in diretta TV e streaming gratis

Real Madrid-Valencia sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Real Madrid-Valencia in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.