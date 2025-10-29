Real Madrid-Valencia sarà l'anticipo del sabato di Liga. Il match del Bernabeu, valido per la decima giornata del campionato spagnolo, è in programma l'1 novembre alle ore 21 e vede in campo la capolista contro la terzultima in classifica.
CALCIO IN STREAMING
Real Madrid-Valencia in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Liga
Il Real Madrid arriva gasato al match contro il Valencia dopo la vittoria 2-1 nel clasico contro il Barcellona che ha permesso ai blancos di allungare in testa a +5 dai rivali storici. Situazione opposta per gli ospiti reduci dal ko interno per 2-0 contro il Villarreal che al momento gli costa il terzultimo posto in classifica.
Real Madrid-Valencia sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Real Madrid-Valencia in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.
