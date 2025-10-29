Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Eurolega

Lorenzo Maria Napolitano 29 ottobre - 21:00

Domani 30 ottobre, alle 21:00, scendono in campo i giganti della Eurolega. Non tanto per i risultati che stanno ottenendo le due squadre in questo momento, ma per ciò che rappresentano nel grande basket europeo. Real Madrid e Fenerbahce infatti sono tra le squadre più iconiche e vincenti dell'Eurolega, ma ciò non ha aiutato a rendere semplice l'inizio di stagione, dove infatti entrambe contano più sconfitte che vittorie. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Real Madrid-Fenerbahce, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Real Madrid-Fenerbahce ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket europeo in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Real Madrid-Fenerbahce” nella sezione Live Streaming.

Il momento di forma delle due squadre — Real Madrid e Fenerbahce sono tra le squadre più iconiche dell'Eurolega, ma l'inizio stagionale è stato particolarmente complesso. Nelle prime sette gare gli spagnoli hanno rimediato ben quattro sconfitte, vincendone solamente tre. Ciò che preoccupa di più dell'andamento della squadra di Scariolo sono le ultime tre gare, in cui sono state incassate soltanto sconfitte. Infatti alla sfida si presenta molto meglio il Fenerbahce, dato che i turchi nelle ultime tre gare hanno guadagnato due vittorie ed una sconfitta, quest'ultima contro Valencia 94-79.

I probabili quintetti di Real Madrid-Fenerbahce — Fenerbahce e Real Madrid possono vantare roster profondi e di qualità, e dato il momento non eccellente delle due squadre è probabile che a scendere in campo non saranno gli stessi visti in occasione delle recenti sfide. Sia per cercare di cambiare qualcosa sotto il punto di vista tecnico/tattico, sia per schierare in campo forze fresche che possono nutrire di nuova linfa.

Real Madrid: Lyles, Hezonja, Tavares, Abalde, Maledon.

Fenerbahce: Jantunen, Biberovic, Birch, Hall, Horton-Tucker

Non perdere Real Madrid-Fenerbahce, tra le sfide più affascinanti della serata di giornata di Eurolega, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.