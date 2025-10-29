Wolves-Lakers in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di NBA

Segui Wolves-Lakersin streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 02:32)

Mercoledì 29 ottobre alle 2,30 di notte sul parquet di Minnneapolis scendono in campo i Minnesota Timberwolves e i Los Angeles Lakers, privi però delle due stelle più brillanti ovvero Lebron James e Doncic, infortunati.

Wolves-Lakers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. Wolves-Lakers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Wolves-Lakers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Wolves-Lakers in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Wolves-Lakers, lo stato di forma dei due team — Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers hanno lo stesso passo in questo inizio di stagione ovvero 2 vittorie e 2 sconfitte. Entrambi i team arrivano da un ko. Nello specifico i Wolves hanno perso 114-127 in casa contro i Denver Nuggets spazzati via dalle super prestazioni di Murray e Jokic.

I Lakers hanno invece ceduto, anche loro nel palazzetto amico, 108-122 ai Blazers con un Reaves predicatore nel deserto con 41 punti e 5 rimbalzi. Le due formazioni si sono incontrate solo 4 notte fa, a campi invertiti con successo dei californiani 128-110.

I probabili quintetti di partenza di Wolves-Lakers — I Wolves potrebbero confermare il quintetto con cui hanno battuto i Pacers: DiVincenzo play, Edwards guardia, MacDaniels ala piccola, Randle ala grande e Gobert centro. I Lakers, senza James e Doncic, sceglieranno Reaves playmkaer, Laravia guardia, Vanderbilt e Hachimura ali con Ayton centro.

MINNESOTA TIMBERWOLVES - DiVincenzo play, Edwards guardia, MacDaniels ala piccola, Randle ala grande e Gobert. Finch

LOS ANGELES LAKERS - Reaves, Laravia, Vanderbilt, Hachimura, Ayton. All. Redick.

