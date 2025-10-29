Dove guardare Nuggets-Pelicans: streaming gratis, diretta TV e formazioni

Segui Nuggets-Pelicans in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 02:12)

Mercoledì 29 ottobre alle 2 di notte va in scena il match di NBA tutto in western conference fra Denver Nuggets e New Orleans Pelicans. Il match si giocherà come di consueto per le gare interne del team del Colorado alla Ball Arena.

Nuggets-Pelicans sarà disponibile in streaming su Bet365.

Dove vedere Nuggets-Pelicans in diretta TV e streaming gratis — Nuggets-Pelicans sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.



Nuggets-Pelicans sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Nuggets-Pelicans in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Qui Denver Nuggets, Qui New Orleans Pelicans — Dopo l'esordio con sconfitta all'overtime in trasferta contro i Warriors, i Denver Nuggets hanno subito reagito mettendo in fila due W: la prima in casa contro Phoenix e la seconda fuori 127-114 contro i Wolves, con una rimonta partendo dal -16 di inizio terzo quarto. Nuggets presi letteralmente di petto da Jamal Murray (42 punti) e dal leader Jokic autore di una tripla doppia.

Alla Ball Arena arriva una delle formazioni che ha iniziato peggio la stagione NBA ovvero NOLA. I Pelicans infatti sono 0-3 dopo i ko contro Grizzlies, Spurs e Celtic. Nello specifico contro Boston il gap è stato netto, 90-122 con un impotente Poole da 22 punti a tabellino. Nel conteggi degli scontri diretti possiamo notare 3 vittorie di fila di Denver.

I probabili quintetti di partenza di Nuggets-Pelicans — I Nuggets dovrebbero confermare Braun come play, Murray come guardia, Gordon e Johnson da ali e Jokic centro. I Pelicans potrebbero rispondere con Poole playmaker, Murphy guardia, Jones ala piccola, Bey ala grande e Williamson numero 5.

DENVER NUGGETS - Braun, Murray, Gordon, Johnson, Jokic. All. Adelman

NEW ORLEANS PELICANS - Poole, Murphy, Jones, Bey, Williamson. All. Green.

