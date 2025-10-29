Jazz-Blazers live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Jazz-Blazers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Mercoledì 29 ottobre alle ore 2 di notte Utah Jazz e Portland Trail Blazers si sfidano in un match tutto in western conference. La sfida NBA è in programma al Delta Center di Salt Lake City.

Jazz-Blazers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Jazz-Blazers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Preview Utah Jazz-Portland Trail Blazers — Dopo 3 partite di regular season i Jazz hanno collezionato due vittorie contro Clippers e Suns intervallate dalla sconfitta contro Sacramento. Nello specifico, l'ultima uscita interna contro Phoenix ha visto la squadra dello stato mormone vincere 138-134 in over time con un Markkanen decisivo con 51 punti e 14 rimbalzi.

I Trails Blazers hanno giocato una gara in più degli avversari e viaggiano col 50% di vittorie, frutto dei successi contro Warriors e Lakers e dei ko contro Wolves e Clippers. Nell'ultima gara, quella giocata ad LA, Portland ha vinto a sorpresa 122-108 con Holiday sugli scudi con 24 punti. Interessante notare che 2 degli ultimi 4 scontri diretti fra Jazz e Blazers sono finiti ai supplementari.

I probabili quintetti di partenza di Jazz-Blazers — I Jazz dovrebbero scegliere George in cabina di regia, Mykhailiuk guardia, Markkanen e Filipowski ali con Kessler centro. I Blazers dovrebbero riconfermare il quintetto che ha battuto i Lakers con Sharpe playmaker, Holiday guardia, Camara ala piccola, Avdija ala grande e Clingan centro.

UTAH JAZZ - George in cabina di regia, Mykhailiuk guardia, Markkanen e Filipowski ali con Kessler. All. Hardy

PORTLAND TRAIL BLAZERS - Sharpe, Holiday, Camara, Avdija, Clingan. All. Splitter

