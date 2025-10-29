Segui Mavericks-Pacers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 01:32)

Mercoledì 29 ottobre all'1,30 di notte Dallas Mavericks e Indiana Pacers si sfidano in un match di NBA delicato visto l'inizio difficile per entrambe. La sfida all'American Airlines Center.

Mavericks-Pacers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Mavericks-Pacers, come arrivano i due team a questo incontro — Terzultimo posto nella western conference per Dallas che ha iniziato la stagione con 1 sola vittoria a fronte di 3 sconfitte. L'ultima in ordine di tempo è stata quella interna 94-101 contro i campioni in carica dei Thunder che hanno dominato fin dal primo quarto di gioco. Per i Mavs l'unico a salvarsi è stato Anthony Davis che ha messo a referto 26 punti e 11 rimbalzi.

Se Dallas è partita male Indiana ancora peggio: i campioni 2024 della eastern conference sono penultimi a est con 0 vittorie e 3 sconfitte, rispettivamente contro Thunder, Grizzlies e Wolves. Nello specifico la trasferta di Minneapolis si è chiusa 114-110 con i gialloblu che sono crollati nel terzo quarto senza poi riprendersi nonostante i 33 punti e 10 rimbalzi di Siakam. Nel conteggio degli scontri diretti i Pacers vantano una striscia positiva aperta di 3 W contro i Mavs.

I probabili quintetti di partenza di Mavericks-Pacers — I padroni di casa dovrebbero scendere sul parquet con Flagg playmaker, Christie guardia, Thompson ala piccola, Washington ala grande e Davis centro. Gli ospiti dovrebbero rispondere con Nembhard play, Mauthurin guardia, Nesmith e Siakam ali e Jackson centro.

DALLAS MAVERICKS - Flagg, Christie, Thompson, Washington, Davis. All. Kidd

INDIANA PACERS - Nembhard, Mauthurin, Nesmith, Siakam, Jackson. All. Carlisle

