Mls, Los Angeles-Austin: Diretta tv e streaming gratis

Los Angeles FC vs Austin FC del 30 ottobre 2025: Scopri dove vedere la gara della Mls in streaming gratis live su Bet365

Stefano Sorce 28 ottobre - 23:55

Giovedì 30 ottobre 2025 alle 03:30 italiane si disputerà la sfida tra Los Angeles FC e Austin FC, valida per la stagione di Major League Soccer. Guarda ora Los Angeles-Austin GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Los Angeles-Austin in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Mls comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Los Angeles-Austin in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Los Angeles-Austin sul palinsesto Bet365

Come arrivano le due squadre — La squadra guidata da Steve Cherundolo ha iniziato l’annata con segnali incoraggianti. Nelle ultime cinque uscite, il bilancio recita tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, indice di una solidità sempre più concreta. Il pareggio per 2-2 contro i Colorado Rapids nell’ultimo incontro ha confermato una buona capacità di reazione nei momenti critici. L’efficacia realizzativa non manca e la difesa, pur non impeccabile, ha mantenuto un livello accettabile concedendo otto gol in cinque partite. Il gruppo sembra in fiducia e il contesto casalingo potrebbe rappresentare un ulteriore fattore a loro favore.

Situazione differente per Austin FC, che arriva a questo appuntamento con parecchi dubbi. Una sola vittoria nelle ultime cinque gare, accompagnata da quattro sconfitte, evidenzia una condizione non ottimale. La squadra fatica a garantire equilibrio tra i reparti e, nell’ultima sfida contro i San Jose Earthquakes (1-2), sono riemerse difficoltà difensive e limiti nella costruzione di occasioni da gol. Il tecnico Nico Estevez dovrà lavorare sulla tenuta mentale dei suoi, poiché il morale appare tutt’altro che alto a ridosso di una trasferta così impegnativa.

Le probabili formazioni di Los Angeles-Austin — Los Angeles FC dovrebbe presentarsi con il consueto 4-3-3, modello tattico che consente alla squadra di esprimere al meglio aggressività e qualità in fase offensiva. Lloris difenderà i pali garantendo esperienza e leadership, mentre la linea difensiva sarà formata da Palencia a destra e Hollingshead sull’out opposto. Al centro agiranno Porteous e Tafari. A centrocampo si prospetta un trio composto da Choiniere, Segura e Delgado. Nel tridente offensivo Tillman avrà libertà di movimento sulla corsia destra, Son cercherà spazi per accentrarsi dalla sinistra e concludere in porta ed il funambolo Bouanga agirà come riferimento avanzato.

Austin FC dovrebbe invece rispondere con una struttura più prudente, sviluppata attraverso un 3-4-3 volto a garantire densità nelle zone centrali del campo e sfruttare la velocità sulle ripartenze. Tra i pali Stuver sarà protetto da una difesa a tre composta da Ike, Biro e Djordjevic, schierati per contenere l’inventiva del fronte offensivo californiano. Sulle fasce agiranno Desler e Gallagher, mentre la coppia Pereira-Dubersarsky darà sostanza alla mediana. In attacco O’Brien e Fodrey utilizzeranno gli spazi laterali cercando inserimenti profondi, con Wolff che fungerà da riferimento centrale.

Los Angeles (4-3-3): Lloris, Palencia, Porteous, Tafari, Hollingshead, Choiniere, Segura, Delgado, Tillman, Son, Bouanga. Allenatore: Cherundolo.

Austin (3-4-3): Stuver, Ike, Biro, Djordjevic, Desler, Pereira, Dubersarsky, Gallagher, Obrian, Fodrey, Wolff. Allenatore: Estevez.

Non perdere Los Angeles-AustinIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Mls comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.