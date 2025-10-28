Cento-JuVi Cremona, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie A2

Lorenzo Maria Napolitano 28 ottobre - 21:42

Domani alle 20:30 è in programma la palla a due di uno dei match più avvincenti della giornata di Serie A2. La sfida metterà di fronte la JuVi Cremona e Cento, reduci da momenti di forma profondamente diversi, come può suggerire anche la classifica attuale del campionato. Il comune denominatore, è la voglia di vittoria. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento di forma delle due squadre — Cento e JuVi Cremona hanno una classifica ben diversa, riflesso del modo in cui hanno iniziato la stagione. Molto bene la JuVi, che in sette partite ha guadagnato quattro vittorie rimediando tre sconfitte. Tra l'altro, si presenta alla sfida con ben tre partite vinte di fila, di cui l'ultima 89-91 contro Pistoia. Cento invece occupa i gradini più bassi della classifica: è quindicesimo, e nelle ultime cinque sfide ne ha vinte soltanto due. Al match ci arriva reduce dalla sconfitta contro Bergamo, in cui ha subito 95 punti mettendone a segno solo 86.

I probabili quintetti di Cento-JuVi Cremona — La JuVi Cremona senz'altro confermerà su larga scala il quintetto che ben sta facendo fino ad ora, lo stesso che ha portato alle tre convincenti vittorie consecutive. Qualche cambio, invece, potremmo vederlo tra le fila del Cento.

Cento: Conti, Davis, DeVoe, Fall, Tanfoglio.

JuVi Cremona: Allinei, Bartoli, Del Candia, Garrett, McConico.

