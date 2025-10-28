Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie A2 di basket

Lorenzo Maria Napolitano 28 ottobre - 20:30

Mercoledì 29, alle 20:30, scendono in campo Rinascita Basket Rimini e Roseto Sharks. La sfida mette l'una di fronte l'altra due squadre che hanno iniziato affannosamente la loro stagione in Serie A2. Soprattutto Roseto, momentaneamente terzultima in classifica, che è chiamata ad invertire il trend negativo di risultati. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Rimini-Roseto Sharks, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Rimini-Roseto Sharks ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Rimini-Roseto Sharks” nella sezione Live Streaming.

Il momento di forma delle due squadre — I Roseto Sharks approcciano a questa sfida con una convincente vittoria, saranno però chiamati a dimostrare che la vittoria non è semplice frutto di circostanze ma c'è stato un vero e proprio switch mentale. Infatti, prima della vittoria arrivata contro Rieti il 26 ottobre, aveva rimediato cinque sconfitte di fila.

Molto meglio Rimini, che dal canto suo vanta una posizione in classifica decisamente più favorevole. Infatti, su 7 gare ne ha vinte ben 4, perdendone 3. Alla sfida contro i Roseto Sharks, però, arriva con un leitmotiv altalenante: infatti, nonostante abbia vinto quattro partite, non ne ha mai vinte due di seguito. È reduce però dalla vittoria contro Pesaro, riuscirà stavolta a trovare continuità?

I probabili quintetti di Rimini-Roseto Sharks — Molto probabilmente i due coach schiereranno nuovamente lo stesso quintetto di partenza dell'ultima giornata, salvo qualche leggero cambiamento. In partite del genere, soprattutto quando bisogna rialzare la testa, possiamo anche aspettarci qualche sorpresa.

Rinascita Basket Rimini: Danegri, Marini, Ogden, Robinson, Simioni.

Roseto Sharks: Cannon, Ciancirini, Donadoni, Petrovic, Robinson.

Non perdere Rimini-Roseto Sharks, tra le sfide più avvincenti della prima giornata di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.