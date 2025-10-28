Streaming Rosenborg-Sandefjord: Diretta TV e live gratis

Rosenborg vs Sandefjord del 29 ottobre 2025: stato di forma, precedenti, statistiche, probabili formazioni e come vederlo gratis in streaming

Stefano Sorce 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 20:02)

Il Lerkendal Stadion sarà teatro del confronto tra Rosenborg e Sandefjord mercoledì 29 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 21:00. Il match rientra nel programma della ventitreesima giornata di Eliteserien. Guarda ora Rosenborg-Sandefjord GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre — Il club di Trondheim attraversa una fase decisamente complessa dal punto di vista dei risultati. Nell’ultima uscita in campionato è arrivata una sconfitta per 3 a 2 contro il Brann, esito che conferma le difficoltà nel mantenere solidità nell’arco dei novanta minuti. La formazione bianconera ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare, cadendo tre volte e mostrando una pericolosa alternanza di rendimento. Sul fronte offensivo il contributo casalingo rimane significativo, con una media di 1.4 gol realizzati a partita tra le mura amiche. L’efficacia in fase difensiva, però, non segue lo stesso ritmo: la retroguardia concede con la stessa regolarità, e questa fragilità ha inciso sull’attuale nona posizione in graduatoria. Il precedente più recente con il Sandefjord, concluso 0-2, impone un tentativo di riscatto davanti al pubblico del Lerkendal.

Il Sandefjord affronta la trasferta con una condizione mentale più solida e una striscia positiva che sostiene le ambizioni della squadra. L’ultima partita giocata ha visto gli ospiti pareggiare 0-0 contro il Fredrikstad, confermando una buona organizzazione difensiva. Nel complesso, le recenti prestazioni raccontano di tre successi nelle ultime cinque gare, con un rendimento offensivo convincente che si attesta su una media di 1.76 gol per incontro. Le partite lontano da casa, tuttavia, rappresentano ancora un punto interrogativo: segnare con continuità in trasferta non è semplice, e la storia recente nei confronti diretti a Trondheim lo dimostra chiaramente. Nonostante ciò, l’obiettivo rimane quello di consolidare la posizione nella parte alta della classifica, approfittando del momento altalenante dei padroni di casa.