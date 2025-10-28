Il Lerkendal Stadion sarà teatro del confronto tra Rosenborg e Sandefjord mercoledì 29 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 21:00. Il match rientra nel programma della ventitreesima giornata di Eliteserien. Guarda ora Rosenborg-Sandefjord GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Lo streaming live
Streaming Rosenborg-Sandefjord: Diretta TV e live gratis
Dove vedere Rosenborg-Sandefjord in diretta TV e streaming gratis—
La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida del calcio norvegese comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Rosenborg-Sandefjord in diretta live.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
Come arrivano le due squadre—
Il club di Trondheim attraversa una fase decisamente complessa dal punto di vista dei risultati. Nell’ultima uscita in campionato è arrivata una sconfitta per 3 a 2 contro il Brann, esito che conferma le difficoltà nel mantenere solidità nell’arco dei novanta minuti. La formazione bianconera ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare, cadendo tre volte e mostrando una pericolosa alternanza di rendimento. Sul fronte offensivo il contributo casalingo rimane significativo, con una media di 1.4 gol realizzati a partita tra le mura amiche. L’efficacia in fase difensiva, però, non segue lo stesso ritmo: la retroguardia concede con la stessa regolarità, e questa fragilità ha inciso sull’attuale nona posizione in graduatoria. Il precedente più recente con il Sandefjord, concluso 0-2, impone un tentativo di riscatto davanti al pubblico del Lerkendal.
Il Sandefjord affronta la trasferta con una condizione mentale più solida e una striscia positiva che sostiene le ambizioni della squadra. L’ultima partita giocata ha visto gli ospiti pareggiare 0-0 contro il Fredrikstad, confermando una buona organizzazione difensiva. Nel complesso, le recenti prestazioni raccontano di tre successi nelle ultime cinque gare, con un rendimento offensivo convincente che si attesta su una media di 1.76 gol per incontro. Le partite lontano da casa, tuttavia, rappresentano ancora un punto interrogativo: segnare con continuità in trasferta non è semplice, e la storia recente nei confronti diretti a Trondheim lo dimostra chiaramente. Nonostante ciò, l’obiettivo rimane quello di consolidare la posizione nella parte alta della classifica, approfittando del momento altalenante dei padroni di casa.
Le probabili formazioni di Rosenborg-Sandefjord
Qui Rosenborg—
Per questa sfida il Rosenborg dovrebbe confermare il modulo a trazione offensiva, con un 4-3-3. Tra i pali è previsto Tangvik. La linea difensiva vedrà Reitan presidiare il lato destro, con Jenssen schierato sul versante opposto, mentre al centro agiranno Nemcik e Ceide. In mezzo al campo Johansson punta su un terzetto dinamico composto da Zeidan, Selnaes, abile nei colpi di testa, e Sunde. In attacco il peso offensivo sarà affidato a Islamovic, che fungerà da riferimento centrale, supportato ai lati da Duris e da un altro l'ex Sassuolo Ceide.
Qui Sandefjord—
Il Sandefjord risponderà con uno schieramento speculare, mantenendo la struttura del 4-3-3 che ha garantito stabilità e risultati nelle ultime settimane. Eriksson difenderà la porta, protetto da un quartetto arretrato composto da Pedersen sulla fascia destra, Egeli sul lato sinistro, mentre Smajlovic e Kristiansen. Nella zona nevralgica agiranno Mettier, Ottosson, centrocampista inesauribile, e Petterssen. Davanti, Tegstrom si affiderà alla velocità e agli smarcamenti di Dunsby sul fronte sinistro, con Patouilidis sull’altro versante. Il ruolo di finalizzatore spetterà a Sigurdarson, principale riferimento per sfruttare le occasioni create dalla manovra corale.
Rosenborg (4-3-3): Tangvik, Reitan, Ceide, Nemcik, Jenssen, Zeidan, Selnaes, Sunde, Duris, Islamovic, Ceide. Allenatore: Johansson.
Sandefjord (4-3-3): Eriksson, Pedersen, Smajlovic, Kristiansen, Egeli, Mettier, Ottosson, Petterssen, Patouilidis, Sigurdarson, Dunsby. Allenatore: Tegstrom.
Non perdere Rosenborg-Sandefjord IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per il campionato norvegese comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA