Pesaro-Pistoia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Lorenzo Maria Napolitano 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 20:32)

Domani, 29 ottobre, alle 20:30 ci sarà uno dei big match più attesi della Serie A2. A scendere in campo saranno tra le squadre più in forma del campionato: Pesaro e Pistoia, rispettivamente al terzo ed al quarto posto. Questo match sarà fondamentale, arrivati a questo punto della stagione, per misurare le ambizioni delle due squadre. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento di forma delle due squadre — La sfida metterà di fronte due squadre che stanno viaggiando a velocità particolarmente sostenuta in questa Serie A2. Da un lato abbiamo Pistoia, al quarto posto, con quattro vittorie strappate in sette partite, rimediando tre sconfitte. Nelle ultime tre partite i toscani hanno vinto due sfide, perdendo l'ultima ma soltanto al termine di un match tiratissimo contro la JuVi Cremona, terminata 89-91.

L'incredibile striscia positiva di cinque vittoria di fila da parte del Pesaro è stata interrotta solamente il 26 ottobre, nella sfida contro Rimini. La gara è terminata 86-65 in favore per gli emiliani, con il Pesaro che ha messo a segno soltanto quattordici punti nel secondo quarto. La battuta d'arresto, però, non mette in ombra le grandissime prestazioni offerte dalla squadra di Leka.

I probabili quintetti di Pesaro-Pistoia — Con i quintetti base sostanzialmente confermati, le due squadre stanno viaggiando ad ottimo velocità in Serie A2. Proprio per questo, non ci aspettiamo cambi significativi rispetto alle ultime uscite stagionali.

Pesaro: Bucarelli, De Laurentiis, Maretto, Miniotas, Tambone.

Pistoia: Alessandrini, Johnson, Knight, Saccaggi, Zanotti.

