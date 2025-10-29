Trento-Bologna in diretta streaming gratis: dove vedere il match di Lega A

Sei punti e testa e le fatiche tossine delle fatiche delle coppe europee da smaltire. Fra Trento e Bologna sabato sera può succedere davvero di tutto. Entrambi i team hanno 6 punti in classifica, due in meno di Brescia capolista e nella scorsa stagione si sono divise equamente il bottino degli scontri diretti con una vittoria a testa.

Dove vedere Trento-Bologna in diretta TV e streaming gratis

Trento-Bologna sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Trento-Bologna di Lega A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e in streaming su DAZN.