Real Madrid, volano scintille: lite accesa tra Bellingham e Rüdiger

Le sorti della stagione del Real Madrid si decideranno mercoledì sera, quando ci sarà la sfida di ritorno contro l'Arsenal . L'aria che tira in casa spagnola non è delle migliori e la tensione si avverte anche in allenamento. Secondo quanto riportato da 'El Chiringuito', nell'allenamento di venerdì, Bellingham e Rudiger hanno acceso un lungo diverbio che è quasi sfociato in uno scontro fisico. I compagni sono intervenuti e hanno sedato la lite. Scopriamo il motivo.

Real Madrid, tensioni in allenamento ed in campo

La partita in campionato, vinta contro l'Alaves per 0-1, non nasconde gli scheletri dentro l'armadio. La prestazione, ancora una volta, non è stata convincente ed in campo si è visto tutt'altro che una squadra coesa ed unita. L'ultimo-per ordine di tempo-a dimostrare che aria tira in casa Madrid è Mbappé. Il francese ha commesso un duro intervento che gli è costato il primo cartellino rosso da quando è in Spagna. Ma se in campo la situazione non è stata delle più rosee, non si può dire che in allenamento cambi qualcosa. Nell'allenamento di venerdì, Bellingham e Rudiger si sono scontrati fino ad avere un raffronto avvicinato, che stava per sfociare in qualcosa di più grosso.