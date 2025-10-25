Il tecnico dei Blancos ha commentato quanto detto dalla giovane stella Blaugrana e ha svelato un dettaglio sulla formazione di domani

Jacopo del Monaco 25 ottobre - 16:43

Alle ore 16:15 di domani pomeriggio, Xabi Alonso affronterà il suo primo Clásico tra Real Madrid e Barcellona in qualità di allenatore. Le due squadre occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione in classifica nella Liga e tra loro ci sono soltanto due punti di differenza. Nella consueta conferenza stampa che precede il matchday, il tecnico spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra cui le parole di Lamine Yamal nei confronti del Real.

Real Madrid-Barcellona, Xabi Alonso: "È sempre una partita speciale" — In vista del suo primo Clásico in qualità di allenatore, Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa. L'ex centrocampista del Liverpool e del Bayern Monaco ha toccato diversi argomenti come il match di domani, la squadra e le parole pronunciate da Yamal. Il classe 2007 ha acceso il Clásico dichiarando che quelli del Real "rubano e poi si lamentano". In seguito a queste dichiarazioni, Alonso ha risposto dicendo: "Non entrerò nei dettagli. Ci sono molte dichiarazioni da parte di gente del Barcellona e non posso analizzarle tutte".

In seguito, ha parlato della partita di domani: "È ovvio che il Clásico è speciale perché è così da molti anni. È il primo di questo nuovo progetto. Abbiamo bisogno dell'energia del nostro stadio sperando di festeggiare coi tifosi a fine partita. Abbiamo analizzato le partite della scorsa stagione e potrebbe esserci situazioni simili domani, ma i tempi sono differenti. Domani vogliamo sfruttare i nostri punti di forza".

Sulla squadra: "Per domani ho già in mente la formazione titolare, ma non ve la dico. Facciamo un buon calcio ed abbiamo grandi qualità, ma dobbiamo fare di più perché i piccoli dettagli fanno la differenza. Tutti i giocatori devono essere decisiva sia in attacco che in difesa, individualmente e collettivamente".

Infine, Xabi Alonso ha parlato di Kylian Mbappé: "Lo vedo bene, in forma ed è motivato perché sappiamo il significato che ha questa partita. Kylian è un elemento chiave della nostra squadra".