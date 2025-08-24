Ecco tutte le informazioni necessarie sul dove vedere il match di domani sera tra Real Oviedo e Real Madrid, valevole per la seconda giornata della Liga. Le due squadre si affronteranno questa sera alle ore 21:30 presso lo Stadio Carlos Tartiere.
Liga
Real Oviedo-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live
Come arrivano le due squadre alla sfida—
Dopo la bellezza di 24 anni di assenza, il Real Oviedo ha fatto ritorno nella massima competizione spagnola. I Godos hanno staccato il pass per la Liga vincendo la finale dei Play-off per la promozione contro il Mirandes. Simbolo di quest'impresa è il centrocampista ex Arsenal Santi Cazorla, che a quasi 41 anni sta disputando la sua ultima stagione da calciatore. La squadra allenata da Veljko Paunović ha potuto rinforzarsi grazie a diversi nuovi innesti come Rondon, Eric Bailly, Dendoncker e Josip Brekalo. Il cammino dell'Oviedo in Liga non ha avuto inizio nel migliore del modi, visto che ha perso 2-0 in casa del Villarreal.
Il Real Madrid allenato da Xabi Alonso, invece, ha concluso la scorsa annata con l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Paris Saint-Germain in semifinale. Dopo alcuni acquisti importanti come Trent Alexander-Arnold ed il giovane Franco Mastantuono, i Blancos hanno fatto il loro esordio nella nuova edizione del campionato spagnolo vincendo 1-0 contro l'Osasuna grazie al calcio di rigore realizzato da Kylian Mbappé, nuovo numero 10 del Real dopo l'addio di Luka Modrić.
Probabili formazioni—
Entrambe le squadre dovranno fare a meno di alcuni giocatori: tra le fila dell'Oviedo non ci saranno lo squalificato Alberto Reina e l'infortunato Lemos; il Real, invece, non avrà per infortunio Bellingham, Endrick, Camavinga e Mendy.
REAL OVIEDO (4-2-3-1): Aaron; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Alhassane; Sibo, Santi Cazorla; Hassan, Ilić, Ilyas Chaira; Rondon.All: Paunović
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé, Vinicius Jr. All: Xabi Alonso
Real Oviedo-Real Madrid, dove vedere la partita—
Carbayones e Merengues si affronteranno presso lo Stadio Carlos Tartiere alle ore 21:30 di questa sera. Il match della seconda giornata della massima competizione spagnola sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN. Basterà avere una connessione ad Internet, un dispositivo che supporti l'app e l'abbonamento al servizio. La partita si potrà seguire, infatti, sia sui propri smartphone, PC, tablet e Smart TV.
