Come arrivano le due squadre alla sfida

Dopo la bellezza di 24 anni di assenza, il Real Oviedo ha fatto ritorno nella massima competizione spagnola. I Godos hanno staccato il pass per la Liga vincendo la finale dei Play-off per la promozione contro il Mirandes. Simbolo di quest'impresa è il centrocampista ex Arsenal Santi Cazorla, che a quasi 41 anni sta disputando la sua ultima stagione da calciatore. La squadra allenata da Veljko Paunović ha potuto rinforzarsi grazie a diversi nuovi innesti come Rondon, Eric Bailly, Dendoncker e Josip Brekalo. Il cammino dell'Oviedo in Liga non ha avuto inizio nel migliore del modi, visto che ha perso 2-0 in casa del Villarreal.